Eesti asub testima uut ohust teavitamise süsteemi

Riigisekretär Taimar Peterkop ütles, et elanikkonnakaitse seisukohalt on äärmiselt oluline, et ohuteavitust oleks võimalik teha eri taristute kaudu.

Niinimetatud taskusireen ei sõltu tema sõnul mobiilioperaatorite võrgu toimimisest ja dubleeriks inimeste ohust teavitamist olukorras, kus mobiilside on maas. Taskusireen töötab ka siis, kui telefon on lülitatud vaiksele režiimile või mobiilside operaatori võrk ei toimi.

Taskusireeni projektijuht Kadi Luht-Kallas lisas, et elanike ohust teavitamiseks on vastavalt olukorrale mõistlik kasutada eri kanaleid.

Taskusireeni projekti eesmärk on tema sõnul selgitada välja, kas kõrgete mastide 5G tehnoloogial põhinev meediaedastus sobib ohuteavituse edastamiseks.

Kui projekt on edukas, siis saaks Laht-Kallase sõnul selle tehnoloogia abil märkimisväärselt tõhustada Eesti riikliku ohuteavituse süsteemi toimepidevust, täpsust ja kiire alarmeerimise suutlikkust.

Luht-Kallas rääkis, et sellist lahendust ei ole veel kusagil maailmas kasutusel. "Kui tehnoloogia testimine õnnestub, on sellel pilootprojektil praeguses julgeolekuolukorras ka suur ekspordipotentsiaal," sõnas ta.

Alates 2023. aastast on Eestis võimalik saata ohualas viibivatele mobiiltelefonidele SMS.

Vajadusel jõuab ohuteavituse sõnum kiiresti ka ETV ja ETV+ tele-eetrisse ning Vikerraadio ja Raadio 4 kanaleid kuulates raadioseadme ekraanile. 2024. aasta lõpuks saab paika riiklik sireenisüsteem.

Ohuteavituse võimet saab lisada Ole Valmis! äpis ja arendamisel olevasse eesti.ee riiklikku mobiilirakendusse. Lisaks osaleb Eesti tänavu sügisel Euroopa Liidu katseprojektis, millega testitakse Galileo satelliidi vahendusel asukohainfot kasutavatesse seadmetesse ohuteavituse saatmist – selle lahenduse võtame kasutusele juba tuleval aastal.

Taskusireeni projekti kestus on 24 kuud ja eelarve 1,25 miljonit eurot. Projekti panustavad siseministeerium, päästeamet, kaitsevägi, häirekeskus, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning riigi infokommunikatsiooni sihtasutus. Riigikantselei avaliku sektori innofondist toetati kevadises voorus kaheksat innovatsiooniprojekti, mida hakatakse koos teadlaste ja ettevõtetega edasi arendama ning katsetama. Fondi tegevusi ja projekte rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2021–2027 perioodi meetme "Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine" vahenditest.