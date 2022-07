Kanepi vald reklaamib suure labürindi abil ennast ja tööstuslikku kanepit

Et suure kanepilehe kujutiseni jõuda, tuleb läbida enam kui kahe meetri kõrguseks sirgunud kanepitaimede vahele lõigatud keerukas labürint.

Kanepilabürindis liikumiseks kaarti mõistagi ei anta, mistõttu tuleb valmis olla, et seal võib ka üsna lihtsalt ära eksida.

"Ära võib eksida, nagu oli näha, tupikuid oli väga palju, peab natuke rohkem orienteeruma," rääkis Pille Bebelev.

Põlvamaalt pärit Pille sattus oma perega kanepilabürinti avastama üsna juhuslikult. Rõõmu oli mõistagi rohkelt

"Siin pidi vaatama kõik kohad läbi ja siin sai joosta väga palju ja siin oli äge," ütles Kristjan Kalm.

Kanepipõldu labürindi rajamise idee taga on Kanepi vallavalitsus, kelle missioon on selgitada tööstusliku kanepi kasulikkust.

"Tööstuslikul kanepil on tegelikult väga palju kasulikke omadusi ja kasutusvõimalusi. Kui see labürint läbida, siis te saate väga palju erinevaid fakte teada. Ja vähem oluline pole ka fakt, et see kanepipõld on sellel aastal külvatud Eesti esimese kanepiseemne sordiga. Kanepiseemne sordi nimi on estica ja see on spetsiaalselt meie kliima jaoks loodud kanepiseeme ja see on väga uhkelt kasvanud," selgitas Kanepi valla kultuurinõunik Kerli Koor.

Et kanepipõldu rajada, leiti konkrusi korras talunikud. Sedapuhku vennad Hanid, kes olidki nõus kanepipõllu maha külvama.

"Ja kui me asusime põllumeestega läbirääkima, siis nende kinnisideeks muutus kanepileht sinna sisse teha. Ja nad tegid, ma tean, et nad nägid väga palju vaeva sellega," ütles Koor.

Eks sel mündil ole ka teine pool - turundada omavalitsust, mille vappi ehib samuti kanepileht.

"Arvestades seda, et meie rahvaarv kasvab juba mitmendat aastat, siis jah, loomulikult see ei ole, et oleme ainult selle vapiga silma paistnud, aga ikkagi teenused, mida me siin pakume," rääkis Koor.

Kanepipõld asub Savernas, Tartu-Võru maantee ääres. Kõik soovijad saavad seda juba praegu või siis reedel algaval Kanepifestivalil avastada.