Sikkuti sõnul saavad sotsiaaldemokraadid valitsuses ühe koha juurde

Sotsiaaldemokraadist terviseminister Riina Sikkut ütles, et tema teada on kolme koalitsiooniläbirääkimisi pidava erakonna esimehed kokku leppinud, et sotsiaaldemokraadid saavad uues valitsuses ühe ministrikoha juurde.

Praeguses valitsuses on nii sotsiaaldemokraatidel kui ka Eesti 200-l kolm ministrikohta, kuid Sikkuti sõnul on sotside seisukoht koalitsiooniläbirääkimistel olnud, et kuivõrd riigikogus on toimunud häälte arvus muutused, peaks need kajastuma ka ministrikohtade jaotuses.

"Tõepoolest on viimase aasta ja kolme kuu jooksul peale valimisi riigikogus häälte arv muutunud-nihkunud. Ja sotsiaaldemokraatide ootus oli, et kohtade jaotus valitsuses vastaks sellele olukorrale, mis meil praegu läbirääkimistel on. Ja minu arusaam on, et kokkuleppele saab jõuda tingimustel, et sotsiaaldemokraadid saavad ühe ministrikoha juurde. See kokkuleppe tehti esimeeste vahel. Minu teadmine on, et sotsiaaldemokraadid ühe koha juure saavad, aga konkreetsetest portfellidest ja neid hoidvatest inimeste saab rääkida homme (reedel – toim.)," lausus Sikkut.

Eesti 200 esimees Margus Tsahkna märkis, et läbirääkimistel midagi taolist kokku lepitud siiski ei ole.

"Kas keegi saab juurde (ministrikohti) või ei, mis portfellid, mis jaotused on, see kõik ei ole veel kokku lepitud. /.../ Ma arvan, et me jõuame kokkuleppele. /.../ Aga kokkulepet veel ei ole," lausus ta.

Küsimusele, kas juhul kui sotsiaaldemokraadid saavad ministrikoha juurde, peab Eesti 200 ühest kohast loobuma, vastas Tsahkna, et "Eesti 200 ei pea midagi ära andma".

"Et valitsus saaks hakkama oma ülesannetega, tuleks eelkõige vaadata seda, kes poliitiliselt suudab oma teemasid kõige paremini vedada, ja ma ütlen, et on ka muid variante, meil on võimalik ka üllatuslikke lahendusi teha, et eesmärgid saaksid täidetud. Sotsidest ma saan ka aru /.../ aga küsimus on selles, mis on sisulisel töötav lahendus," märkis Tsahkna.

SDE ja Reformierakonna volikogud kogunevad reedel kell 14 koalitsioonilepingut ja valitsuse koosseisu kinnitama. Seega võib eeldada, et lepingu tekst ja valitsuse koosseis saavad teatavaks reede õhtuks.