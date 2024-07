Tallinn avab kuumalainete korral jahutuskohad

Esialgu võetakse selliste kohtadena kasutusele Tondiraba jäähall, Salme kultuurikeskus ja Kaja kultuurikeskus. Neis hoonetes tagatakse ligikaudu 22-kraadine temperatuur, joogivesi ning istumis- ja võimalusel lamamiskohad.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul toob kliimasoojenemine ka siinses piirkonnas kaasa üha enam kuumaperioode ja linn peab selleks valmistuma.

Ühtlasi soovib linn, et tulevikus renoveeritavates linnaasutustes, näiteks sotsiaalmajades ja koolides tagatakse ka jahutusvõimalus.

Jahutuskohad on mõeldud eeskätt eakatele ja sotsiaalselt haavatavatele inimestele.

"Loomulikult need inimesed, kes on sotsiaalselt võimekamad, kui nii võib öelda, üldiselt tõesti leiavad võimaluse istuda konditsioneeritud autosse ja sõita loodusesse. Tihti inimesed leiavad võimaluse minna kaubanduskeskusesse, mis on täiesti adekvaatne ja normaalne. Loomulikult me ei eelda, et 90 protsenti tallinlastest vajab seda teenust, aga kui me räägime eakatest inimestest, kes ei saa üldse oma kodudest välja, siis see on kindlasti koht, kus sotsiaaltöötaja abi on vaja ja siis peaks olema tõesti koht, kuhu sotsiaaltöötajal on võimalik inimene jahtuma viia," selgitas Ossinovski.

"See ei ole universaalteenus kõikidele disaini mõttes, see on muidugi avatud ja vaba ja kõik, kes tunnevad, et nad tahavad kodust minna jahtuma, siis nad on sinna teretulnud. Loomulikult me ei eelda seda, et inimesed, kellel on mõnusamaid alternatiive kuuma ilma ajal veeta, tulevad seda veetma Tondiraba jäähalli, aga selline võimalus olemas peaks olema," lisas ta.