Nõunik: Trumpi kampaania ei muutu Bideni võimaliku loobumise korral

"Midagi põhimõtteliselt ei muutu," kinnitas Miller uudisteagentuurile AFP vabariiklaste rahvuskongressil.

"Ja tõsiasi on see, kas tegemist on Joe Bideni või asepresident Kamala Harrise või mõne muu radikaalse liberaaldemokraadiga, siis nad kõik jagavad vastutust meie majanduse ja riigipiiri hävitamise eest," rääkis Miller.

Mõnedes meediakanalites hakkasid neljapäeva õhtul levima väited, et Biden võib juba nädalavahetusel valimiskampaanias osalemisest loobuda, kuid ametlikult pole keegi midagi kuskil sel teemal rääkinud.

Meedia andmetel suhtub Obama Bideni võiduvõimalustesse skeptiliselt

Ajalehe Washington Posti andmetel suhtub president Joe Bideni võiduvõimalustesse skeptiliselt ka USA endine president Barack Obama.

Ajalehe andmetel on Obama viimastel päevadel oma liitlastele rääkinud, et Bideni võiduvõimalused on kõvasti vähenenud. Ajalehe teatel lükkas Obama aga tagasi idee, et tema üksi võiks Bideni otsustusprotsessi mõjutada.

Obama on varem toonitanud, et Biden peaks kandideerimise kohta ise otsuse langetama.

Obama pole ajalehe väiteid veel kommenteerinud.

Vance korraldab esimese kampaaniaürituse asepresidendikandidaadina

Ohio senaator J. D. Vance korraldab esmaspäeval oma esimese valimiskampaania ürituse vabariiklaste uue asepresidendikandidaadina, teatas presidendikandidaadi Donald Trumpi kampaaniameeskond.

Vance kõneleb oma Ohios asuvad kodulinnas Middletownis.