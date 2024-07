Toetusavaldused Harrisele on demokraatide pooldajatele uut lootust andnud

Joe Bideni loobumine ja toetusavaldus Kamala Harrisele on juba andnud demokraatide pooldajaile uut lootust. Seda on näha parteile tehtavatest annetustest, mis vähem kui ööpäevaga madalseisust väga kõrgele tasemele tõusid.

"Kindlasti hääletan Kamala Harrise poolt, kindel see, kindel see. Kelle tahes, aga mitte Donald Trumpi poolt, kui aus olla. Kamala on ka üsna minu moodi," rääkis demokraatide valija Bryce.

"Ta on naine, kuid loodan ka, et tema toob meile ükskord ometi muutused. Neid me ju vajame. Palju muutusi. Kindlasti vajame ka pisut rahu," ütles demokraatide valija Tyese.

Vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi sõnul on tal valimistel Kamala Harrist hoopis kergem seljatada kui olnuks Joe Bidenit.

India päritolu Harris on naine ja ei ole ka valge nahavärviga ning suur osa USA ühiskonnast on Barack Obama kahest ametiajast hoolimata üsna ksenofoobne ja misogüünne. Miks mustanahaline ekspresident Harrist pooldama pole asunud, tekitab USA ühiskonnas parasjagu spekulatsioone. Arvatakse, et ta ootab oma abikaasa Michelle Obama kandideerimist, samas on viimane üsna selgelt välja öelnud, et temal valimisvõitluses osaleda plaanis pole.

Euroopas suhtutakse Bideni otsusesse mõistvalt ning soovitakse võimalikule uuele kandidaadile ehk Kamala Harrisele palju jõudu.

"Bideni loobumine ei tähenda Trumpi võitu. Kõigepealt tuleb öelda, et Biden tegi head tööd palju, palju aastaid. See oli julge otsus. Ma soovin kõike head Kamala Harrisele, kes võtab nüüd demokraatide juhtimise enda peale. Ta on naine, tugev naine ja soovin talle parimat," rääkis Belgia välisminister Hadja Lahbib.

Venemaa on teatanud, et Bideni loobumine neile üllatusena ei tule ning Harrise võimalik kandideerimine ei tähenda suurt midagi. Samasugust reaktsiooni võib kohata aga mujalgi maailmas. Näiteks Palestiinas ollakse veendunud, et saagu USA presidendiks kes iganes, on ta niikuinii Iisraeli sõber.

"Me oleme sõja ajal näinud, kuidas USA toetab Iisraeli relvadega. Oleme näinud massimõrvu, mida Iisrael USA relvadega toime paneb. Oleme näinud, kuidas USA paneb veto igale Palestiina rahvast toetavale otsusele, relvarahule," ütles Palestiina elanik Abdel Nasser Mahmoud.

Mis edasi juhtub ning kas Harrisest saab demokraatide presidendikandidaat, selgub Demokraatliku Partei kongressil, 19. kuni 22. augustini Chicagos.