Harris: teen kõik partei ühendamiseks, et Trumpi võita

"Ma teen kõik, mis minu võimuses, et ühendada Demokraatlik Partei – ja meie rahvas –, et alistada Donald Trump ja tema äärmuslik Projekt 2025," kirjutas Kamala Harris sotsiaalmeedias.

"Meil on 107 päeva valimispäevani. Koos me võitleme. Koos me võidame," lisas ta.

Harris tänas Joe Bidenit aastakümnete vältel riigi teenimise eest. Ta nimetas Bideni otsust isetuks ja patriootlikuks.

Harris tänas Bidenit ka temale presidendikandidaadiks pürgimisel toetuse avaldamise eest.

"Mul on au saada presidendi toetus ning mu eesmärk on teenida välja ja võita see nominatsioon," kirjutas Harris.

USA demokraadist president Joe Biden teatas pühapäeval, et loobub uuesti presidendiks pürgimisest ning toetab kandidaadina oma asepresidenti Kamala Harrist.

Trumpi kampaaniameeskonna hinnangul on Harris Bidenist hullem kandidaat

USA vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi kampaaniameeskond teatas pühapäeval, et asepresident Kamala Harris on veel hullem kandidaat riigipea ametikohale, kui seda oli valimisvõitlusest loobunud president Joe Biden.

"Harris on meie rahva jaoks veelgi hullem kui Joe Biden," seisis avalduses.

Trumpi kampaaniameeskonna hinnangul on Harris kogu aja olnud Joe Bideni kahjulike tegevuste võimaldaja. "Neile mõlemale kuuluvad selles osas rekordid ja nende kahe vahel pole vahet," lisati teadaandes.

BBC: lisaks Harrisele võib Bidenit asendada veel mitu inimest

BBC märgib, et kuigi kandideerimisest loobunud Joe Biden on öelnud, et toetab demokraatide presidendikandidaadiks saamisel Kamala Harrist, on räägitud veel mitmest inimesest, kes Bidenit kandidaadina asendada võib.

Üks võimalikest kandidaatidest on BBC teatel Michigani kuberner Gretchen Whitmer, kelle ümber on spekuleeritud kui võimaliku presidendikandidaadina 2028. aastal. Ta on minevikus Bideni toetuseks kampaaniat teinud ning ei ole ka salanud enda poliitilisi ambitsioone. Praeguseks on ta aga öelnud, et tema ametikoht jääb endiseks.

Ka California kuberneri Gavin Newsomi nimi on käinud läbi võimaliku kandidaadina 2028. aasta valimistel.

Lisaks on kõlanud transpordiministri Pete Buttigiegi nimi, kes pürgis presidendikandidaadiks 2020. aastal.

Uudistekanal CBS aga teatas allikatele tuginedes, et Newsom ja Whitmer ei plaani Harrise vastu presidendikandidaadiks pürgida.