Politoloog: Harrisel on sümboolselt demokraatide tugev toetus

"Kõik märgid näitavad praegu – ja me oleme selles maailmas umbes 24 tundi elanud, kus Joe Biden ei kandideeri presidendiks –, et Kamala Harrise selja taha on konsolideerunud kõik mõjukad demokraadid või on teel sinna," ütles Liisa Past ETV saates "Ringvaade suvel".

Ta märkis, et inimestest nagu California kuberner Gavin Newsom, Pennsylvania kuberner Josh Shapiro, Michigani osariigi kuberner Gretchen Whitmer ja praegune transpordiminister Pete Buttigieg, kellest siiani räägiti kui Joe Bideni võimalikest alternatiividest presidendikandidaadina, räägitakse nüüd hoopis kui võimalikest asepresidendikandidaatidest Harrise kampaanias.

"Nii et sümboolselt on Harrisel tugev toetus. Ta on vähem kui 24 tunniga kogunud umbes 50 miljonit dollarit annetusi ja see on jälle oluline näitaja. Need ei ole reeglina suured annetused, need on väikeannetajad, inimesed, kes demokraatide toetajana on teinud reaalse sammu, võtnud välja oma tšekiraamatu, krediitkaardi või pangaarve ja teinud ülekande. See on reaalne ja selles sageli mõõdetakse toetust," rääkis Past.

"Nii et ta on heas positsioonis, aga see on selgelt hüppelaud. See on hüppelaud selleks, et hüpata sarnaselt nagu väga karismaatiline, läbi polariseerimise või vastandamise tekitamise ka mobiliseeriv (vabariiklase) Donald Trumpi kampaania, mis lendab kõrgelt, väga hoogsalt, tulevärgiga. Seda, kas nad sama kõrge energiaga suudavad vastu astuda, sama veenvalt ja sama mobiliseerivalt, seda näeme järgneva umbes 105 päeva jooksul," lisas ta.

Valimiskampaanias võib Pasti hinnangul Harrise üks tugevustest olla inimõigused ja inimeste õigus enda üle otsustada. Lisaks on siiani valimiskampaanias olnud kesksel kohal majandus.

"Siin on siiani Trump ja vabariiklased kehtestanud selle, et majandusel läheb halvasti, sest toidukorv on kallim. Samal ajal nii töökohtade kasv kui ka üldiste majandusnäitajate kasv on olnud Bidenil üsna tugev. Küsimus on, kas Harris suudab selle ära kehtestada," ütles Past.