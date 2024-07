Valitsus kaalub Koidula ja Luhamaa piiripunktide öist sulgemist

Eelnõu kohaselt jääks Koidula piiripunkt avatuks päeval kell 5-22, seejuures oleks kauba tollivormistust võimalik teha ajavahemikus 7-19. Kavandatav muudatus ei puuduta Koidula raudteepiiripunkti.

Rahandusminister Mart Võrklaev selgitas, et tänaseks on Venemaa ja Valgevenega piirnevaid maismaapiiripunkte sulgetud juba Soomes, Lätis ja Leedus. "See tähendab, et meie Koidula ja Luhamaa on kui "aken Euroopasse", mille kaudu käib jätkuvalt Venemaa kaubavahetus Euroopaga, ent Eesti huvides ei ole idasuunalise kaubavahetuse soodustamine," märkis minister.

Võrklaeva sõnul tingib muudatuse vajaduse julgeolekuolukord Euroopas ning Ukrainas toimuv Vene sõjaline agressioon.

"Piiripunktide töö ülevaatamine tuleneb Eesti riigi 2022. aasta aprillis kinnitatud põhimõttest, et majandussuhted Venemaaga tuleb viia miinimumini, samuti eelmisel aastal vastu võetud sanktsioonipoliitikast," rääkis Võrklaev.

Ehkki sanktsioonide tõttu on ida kaubaimpordi mahud alates täiemahulise sõja puhkemisest vähenenud, on eksport Venemaale ja teistesse kolmandatesse riikidesse nagu Kasahstan, Kõrgõzstan ja Valgevene, võrreldes sõjaeelse ajaga seitse protsenti kasvanud. Samuti on 11 protsenti kasvanud maismaapiiripunktide kaudu liikuvate Vene kodanike arv.

80 protsenti piiriületusi tehakse Koidulas päeval ning öösel on piirületajatest Eesti kodanikke vaid viiendik, teatas rahandusministeerium.

Luhamaa maanteepiiripunkt jääks avatuks ajavahemikus 7-19. Olulise muudatusena sulgetaks piiripunkt täielikult jalakäijatele, ent piiri saaks jätkuvalt läbida transpordivahendiga.

Piirang on vajalik, et tõhustada sanktsioonikauba järelevalvet ning tagada turvalisus ja liiklusohutus, kuna jalgsi piiriületajate ja nende transportijate sõidukid ummistavad piiralal sõidutee ääri ning jalakäijate liikumisest on tekkinud liiklusohtlikud olukorrad, märkis rahandusministeerium.

Võrreldes Koidulaga puuduvad Luhamaal rahandusministeeriumi hinnangul kohalike elanike piirületuse soodustamiseks mõjuvad põhjused, nagu perekondlik ja kultuuriline suhtlus või tööalane liikumine. Jalgsi piiri ületamine oleks jätkuvalt võimalik Koidula piiripunkti kaudu, mis asub Luhamaast 37 kilomeetri kaugusel.

Rahandusministri sõnul on teemat arutatud ka kohalike omavalitsustega. "Kohalikul tasandil on arvamusi nii- ja naasuguseid. Kahjuks ei jäta tänane olukord meile muud võimalust, kui piiril liikumist piirata – me ei saa Venemaa kaubandusele kaasa aidata ning peame mõtlema oma inimeste ja riigi julgeolekule," ütles ta.

Maanteepiiripunkte on Eestis kolm: Narva piiripunkt Ida-Virumaal ning kaks piiripunkti Kagu-Eestis – Koidula ja Luhamaa. Aasta alguses suleti transpordile täielikult suletud Narva punkt, kus üle piiri saavad liikuda vaid jalakäijad ning maikuust on punkt öösiti ka kinni.