Sajad välisriikide elanikud reisivad vaatamata piiriummikule läbi Narva Venemaale

Tallinna lennujaamast jõuab Vene piirile kõige kiiremini rongiga. Venemaale reisijatel on tavalisest suurem pagas ja käes kaardirakendusega nutitelefon.

Narva suund on populaarne, sest Türgi või Armeenia kaudu on sõit Venemaale vähemalt kaks korda kallim. Piiriummikust on kõik kuulnud, kuid sõitu ära jätta ei saa.

"See on raske, kõigil on sugulased. Kõik sõidavad edasi-tagasi, seepärast peab kannatama. Kuid tegelikult, mina ja kõik Itaalias õppivad sõbrad on hakanud probleemide tõttu vähem sõitma. Käin Venemaal vaid kaks korda aastas," rääkis Milanos õppiv Tamara, kelle perekond elab Venemaal.

"Mul on seal osa elust, töötan Venemaal. Torontos elan, sest seal on abikaasa, nii sõidangi. Kord aastas kindlasti, tahaks tihedamini, kuid ei õnnestu," rääkis Marina.

Piiripunkti ees ootab reisijaid igapäevane, umbes 300 inimese pikkune saba. Selleks, et aega võita, sõidetakse Tallinnast Narva isegi taksoga. Hommikul võis järjekorrakoha 25 euro eest osta, kuid pakkumisi palju pole.

Inimsummas räägitakse eri keeltes, ootamine kestab tunde.

"Peab olema väga-väga suur kannatus, väga keeruline on. Kui pole tungivat vajadust, pole vaja reisi alustadagi. Pole mõtet tõmmelda," ütles Itaalias elav Natalja, kelle sugulased elavad Venemaal.

"Me pole üheksa aastat kodus olnud, seepärast on aeg. Ja pole teada, millal piir avaneb, millal see kõik lõpeb, sest see on vist inimeste mõnitamine. Siin asub ainus sissepääs Venemaale," ütles ta.

Kohalikud väidavad, et keeruline piiriületus võib kesta kuni kuus tundi.