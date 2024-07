Pühapäeval sajab hoovihma, uuel nädalal läheb iga päevaga soojemaks

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare, Kagu-Eestis läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommikul kohatised hoovihmad jätkuvad. Paiguti võib olla veel udu või uduvinet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Põhja Eestis ida- ja kirdetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 16 kuni 19 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma ja on ka äikest. Puhub mõõdukas kirde- ja idatuul, põhjarannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtul on veel üksikuid sajuhooge. Tuul puhub valdavalt kirdest 1 kuni 7, looderannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Sooja on kuni 22 kraadi.

Esmaspäev tuleb kuivem kui pühapäev, kuid hoovihmasid ikka mõnele poole jagub. Öösel on sooja 13 kuni 19, päeval 21 kuni 26 kraadi.

Teisipäeva öösel sajab kohati just saartel, päeval Lääne-Eestis, kus on ka äikeseoht. Öine keskmine õhutemperatuur on 16, päevane 26 kraadi.

Kolmapäeval läheb ilm veel ilusamaks. Päev tuleb peamiselt sajuta ja sooja on kuni 28 kraadi.

Ka neljapäeva öö püsib sajuta, ning päeval tuleb kohati hoovihma Ida-Eestis. Puhub nõrk idakaare tuul ja soojakraade tuleb veel juurde.