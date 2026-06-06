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Pühapäev tuleb sajuta ja soe

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Võililled.
Võililled. Autor/allikas: Johanna Alvin/ERR
ilm

Pühapäev tuleb lääne pool päikesepaisteline, ida pool veidi pilvisem, aga sajuta.

Ööl vastu pühapäeva tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Vaid öö hakul on Kirde-Eestis veidi pilvisem ja võib ka hoovihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul põhjarannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 14 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas valdavalt selge, sademeid karta pole, kuid kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Päev tuleb Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline, ida pool muutliku pilvisusega, kuid sealgi olulise sajuta. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19 kuni 24, rannikul kohati 14 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm kuiv. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on veel 15 kuni 20 kraadi.

Uue nädala alguses on pilvisus vähene ja vahelduv. Esmaspäeval sajab Eesti idaosas mitmel pool hoovihma ning on äikeseoht; teisipäeval on oodata hoovihmasid juba üle Eesti. SOOJA on 19 kuni 24, sajupilvede all ja rannikul kohati 15 kraadi.

Kolmapäev tuleb veidi jahedam, taevas on muutlik ning mitmel pool rabistab hoovihma. Neljapäeval on pilvisus vahelduv ning vaid paiguti võib nõrka hoovihma tulla. Sooja on keskmiselt 20 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

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