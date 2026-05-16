Pühapäev tuleb vihmane, Kagu-Eestis on äikeseoht

Vihmapilved. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Pühapäeval moodustub Balti riikide kohale kitsas kõrgrõhuvöönd, millele avaldab lõuna poolt mõju madalrõhkkond. Mandril tuleb päev vihmane ning pärastlõunal on Kagu-Eestis äikeseoht.

Ööl vastu pühapäeva on taevas muutlik. Öö hakul sajab mandril mitmel pool, pärast keskööd kohati vihma. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja looderannikul valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 9, Ida-Eestis kuni 12 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilves selgimistega ning Lõuna- ja Ida-Eestis sajab kohati vihma. Paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga ning plusskraade on 7 kuni 13.

Päev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma, Kagu-Eestis on pärastlõunal ka äikeseoht. Samas saartel ja mandri lääneservas on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning rannikul võib paiguti udu olla.

Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, kuid äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on oodata 12 kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21 ning rannikul paiguti kuni 10 kraadi.

Esmaspäeva esimene pool tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal ida poolt pilvisus tiheneb ning hooti sajab ka vihma. Sooja on keskmiselt 18 kraadi.

Teisipäeval on taevas muutlik, sajab hoovihma ning on äikeseoht. Samas keskmine temperatuur tõuseb 20 kraadi peale. Nädala keskel jääb pilvi veidi vähemaks.

Kolmapäeval on ilm sajuta, neljapäeval on kohati taas hoovihma oodata. Sooja on keskmiselt 19 ja 20 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

