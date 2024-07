Sõja 883. päev: Ukraina saab sel suvel liitlastelt tankid Leopard 2

Oluline neljapäeval, 25. juulil kell 23.00:

- Forbes: Ukraina maismaadroonid ei ole nii tõhusad kui õhu- ja meredroonid;

- Venemaa ründas teist ööd järjest droonidega Ukraina sadamalinna;

- Tšehhi president: Ukraina rahulepe on Venemaa ja Hiinata võimatu;

- Vene väed üritavad läbimurret Avdijivka lähistel;

- Ukraina saab sel suvel Taanilt ja Hollandilt tankid Leopard 2;

- Zelenski: Ukraina saab kõik vajaliku oma eesmärkide saavutamiseks.

Forbes: Ukraina maismaadroonid ei ole nii tõhusad kui õhu- ja meredroonid

Ajakiri Forbes kirjutab, et Ukraina on teinud suuri samme õhu- ja meredroonide arendamises ja sõjas kasutamises ning seetõttu on üksnes loogiline, et riik investeerib ka maismaadroonidesse või -robotitesse. Samas ei pruugi need lehe hinnangul olla sama edukad kui õhu- ja meredroonid.

"Vaatamata investeeringutele ja prognoosidele on ebatõenäoline, et Ukraina maismaarobotid saavutavad samasugust edu nagu nende õhu- ja meresüsteemid," analüüsib leht.

Forbes märgib, et esmapilgul tunduvad maismaarobotid paljulubavad, sest neid võib saata ohtlikesse olukordadesse, näiteks miiniväljadele, mistõttu väheneb vajadus inimressursi järele.

Forbesi hinnangul suudaksid maismaarobotid aidata Ukrainat praeguses kurnamissõjas, kus võit sõltub sellest, kumb pool suudab järjekindlalt rohkem võitlejaid välja panna. Leht tõdeb, et Venemaal on oma suure rahvaarvuga selles eelis, samas kui Ukrainal on raskusi oma kaotuste asendamisega.

"Ukraina maismaarobotite programmi peamine eesmärk on kasutada neid kaotuste kompenseerimiseks, vähendada rindejoonel sõdurite arvu," lisab leht.

Forbesi hinnangul on aga maismaadroonide kasutamisel ka väljakutseid, mida ei ole õhu- ja meredroonide kasutamisel. Üks peamistest probleemidest on seotud juhtimissignaalidega.

Forbes kirjutab, et kuna sõjaväedroonide juhtimiseks ei saa kasutada kommertsvõrke, siis on vaja nende jaoks sõjaväe raadiosüsteeme, mis nõuavad aga otsest vaatevälja drooni ja selle operaatori vahel. Ajakiri tõdeb, et seda on õhu- või meredrooni puhul palju kergem saavutada kui maismaadrooni puhul.

Forbes lisab, et samuti on maapealsed droonid väga vastuvõtlikud elektroonilisele sõjapidamisele ja segajatele. Ulatusest ja maastikust tingitud signaali sumbumise tõttu on maismaadrooni signaal nõrk ja seda saab segamisseadmetega veelgi maha suruda.

Forbes lisab, et Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemid suudavad ka tuvastada droonile suunduvaid ja sellelt väljuvaid signaale ning võimaldavad seetõttu Vene vägedel sihtida nii drooni kui ka selle operaatorit.

Tšehhi president: Ukraina rahulepe on Venemaa ja Hiinata võimatu

Ilma Venemaa ja Hiinata on Ukraina sõjas rahukokkulepete saavutamine võimatu, vahendas neljapäeval Tšehhi presidendi Petr Paveli sõnu portaal Unian.

Hiina peab võtma rohkem vastutust rahumeelse maailmakorra eest, mis põhineks reeglitel, mitte sellel, kellel on suurem sõjavägi või majanduslik jõud, ütles ta.

Pavel ootab sõja teatud nihet selle aasta lõpus, võib-olla järgmise alguses. Arengu määrab Tšehhi presidendi sõnul asjaolu, et tänavune aasta on toonud olulistes riikides suure hulga tähtsaid valimisi, millest esimesed on USA presidendivalimised.

Teiseks teguriks peab ta sõjaväsimust, mis mõjutab mõlemat sõdivat poolt, edastas Tšehhi portaal idnes.cz

"Kui see on tõenäoline, siis vaatame, mida järgmised kuud toovad, kuid see on igal juhul vajalik ja soovitav," ütles Pavel, kommenteerides Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski hiljutist avaldust, et teisel rahukohtumisel peaksid kohal olema ka Vene ametnikud.

Samas leiab Tšehhi liider, et läbirääkimistel poleks mõtet, kui Venemaa läheneb neile nii, nagu ta on seda seni teinud, esitades sisuliselt ultimaatumi Ukraina alistumiseks.

"Kuid ilma Venemaa ja Hiinata pole tõelisi rahuläbirääkimisi," lõpetas ta.

Venemaa ründas teist ööd järjest droonidega Ukraina sadamalinna

Vene väed ründasid Ukraina lõunaosa sadamalinna Izmaili teist ööd järjest droonidega ning tõid kaasa kahjustusi sealsele taristule, teatas Kiiev neljapäeval, lisades, et mitu ründedrooni sisenes ka Rumeenia õhuruumi.

Moskva on pidevalt võtnud sihikule riigi lõunaosa sadamalinnu Odessa oblastis, seda pärast mullust otsust lahkuda ÜRO ja Türgi vahendatud viljaleppest, mis võimaldas Ukrainal Musta mere kaudu vilja välja viia.

Kohalikud võimud Izmailis ütlesid, et sadamataristu hooned said kahjustada ning kaks tsiviilisikut sai vigastada.

Ukraina õhujõud ütlesid, et Venemaa saatis välja 38 Iraani drooni Shahed ning et nende õhutõrje tõi alla 25.

Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi Rumeeniaga piirneva Odessa oblasti kuberner ütles, et rünnak kahjustas haldushoonet.

Päev varem sai Vene droonirünnakus Izmailile kolm inimest vigastada, ütlesid kohalikud võimud siis.

Rumeenia võimud püüdsid teist päeva järjest leida nende territooriumile kukkuda võinud lendkehi, teatas riigi kaitseministeerium neljapäeval. Ministeeriumi kohaselt leiti esimese öö rünnaku järel Plauru küla lähistel Tulcea maakonnas Venemaal valmistatud drooni Geran1/2 tükke.

Rumeenia välisminister Luminița Odobescu mõistis hukka Venemaa uued rünnakud.

Teist ööd järjest seirasid Rumeenia õhujõudude lennukid olukorda õhust. Samuti saatsid võimud piiriäärsete alade elanike mobiiltelefonidele hoiatussõnumeid võimalike droonirusude allakukkumise pärast.

Ukraina saab sel suvel Taanilt ja Hollandilt tankid Leopard 2

Hollandi ja Taani Ukrainale ostetud 14 Leopard 2A4 tanki saadetakse pärast viimastel kuudel toimunud remonti ja katsetusi sel suvel teele, ütles Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans.

"Ukraina vajab raskete lahingute tõttu kiiresti täiendavat sõjalist toetust. Need tankid võivad mängida olulist osa Ukraina kaitses Vene väe eest," vahendas kaitseministeeriumi pressiteenistus Brekelmansi sõnu.

Holland ostis koos Taaniga 14 kasutatud tanki Leopard 2A4, mille remontis Saksa ettevõte Rheinmetall. Ukraina saab neid kasutada võitluses Venemaa kallaletungi vastu.

Viimased kaks tanki läbivad kontrollkatsed ja esimesed 12 on ärasaatmiseks juba valmis. Kõik 14 tanki tarnitakse suve lõpuks.

Minister märkis, et Holland jätkab koos liitlaste ja partneritega Ukraina toetamist nii kaua kui vaja.

Vene väed üritavad läbimurret Avdijivka lähistel

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

24. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes) lähistel. Mõned Vene blogijad väidavad, et Vene väed suutsid kogu Novoselivka Perša vallutada. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ägedad lahingud käivad veel Novooleksandrivka, Umanske (Avdijivkast läänes) ning Karlivka (Avdijivkast edelas) lähistel.

Ka Ukraina relvajõud teatasid, et peavad Avdijivka rindelõigul ägedaid lahinguid ja Vene väed üritavad edasi liikuda Pokrovski linna suunas. 79. brigaadi sõdurid teatasid, et tõrjusid Venemaa massiivse katse läbi murda Ukraina kaitseliinist. Venemaa rünnak toimus Kurahhove piirkonna lähistel. Ukraina teatel kasutas Vene armee korraga 11 tanki ning 45 lahingumasinat.

Ukraina peastaap teatas, et Vene väed korraldasid Kurahhove piirkonnas kokku 29 rünnakut, mille ukrainlased tagasi lõid.

Zelenski: Ukraina saab kõik vajaliku oma eesmärkide saavutamiseks

Ukraina saab kõik, mida rahvas vajab, et Venemaa pealetungile vastu seista ja oma eesmärgid saavutada, ütles kolmapäevaõhtuses pöördumises rahva poole president Volodõmõr Zelenski.

"Rääkisin üksikasjalikult ka Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga meie selle kuu sõjalistest ülesannetest. Valmistame ette mõningaid uudiseid. Rääkisin samuti Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõiga, kes tegi aruande rindeolukorra ja meie kaitsetegevuse kohta," jätkas Zelenski.

"Nendel päevadel Hiinat külastav välisminister Dmõtro Kuleba pidas oma kolleegiga kõnelusi ja tegi mulle ettekande kohtumise tulemustest. See on esimene Ukraina ametniku visiit sellel tasemel paljude aastate jooksul. Ja see on hea. On selge signaal, et Hiina toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. Kinnitust sai ka see, mida Hiina liider Xi Jinping mulle ütles, et Hiina ei tarni Venemaale relvi. Ootan ministrilt Ukrainasse naasmisel üksikasjalikku aruannet," lisas Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 571 350 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 8313 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 16 039 (+26);

- suurtükisüsteemid 15 804 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1125 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 904 (+2);

- lennukid 363 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 610 (+66);

- tiibraketid 2402 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 358 (+79);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2661 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.