Briti kaitseministri sõnul on Ukraina abistamine lääneriikide raudne kohustus

Briti kaitseminister John Healey külastas Tapal paiknevat Briti väekontingenti.

Washingtonis toimunud NATO tipp-kohtumisel anti täielik, pikaajaline ja tõhus toetus Ukrainale tema iseseisvussõjas ja ka pärast seda. Vastne Briti kaitseminister märkis, et Ukraina abistamine on Suurbritannia, nii nagu mistahes teise lääneriigi, raudne kohustus.

Suurbritannia on läbi aja pidanud oluliseks oma sõjalist jõudu ja kohalolu maailmas.

"Praegu on Ukraina jaoks ülikriitiline aeg. Selline aeg vajab parimaid sõpru nagu on Eesti või Ühendkuningriik. NATO koostas pikaajalise Ukraina toetamise paketi. Ja toetus Ukrainale on siganaal (Venemaa) president (Vladimir) Putinile, et me oleme otsustanud seista koos, oleme otsustanud Ukrainat toetada. Ukraina koht on NATO-s. Ukraina NATO liikmeks saamise protsess on pöördumatu. Ja meie ülesanne on toetada ka selles Ukrainat, anda talle kindlustunne pikemas perspektiivis. See on ka teine signaal Putinile. Lääs seisab Ukraina taga. Ukrainal on õigus kaitsta oma piire ja otsustada ise oma tuleviku üle," rääkis Healey.