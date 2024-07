Kaitseministeeriumi kantsleriks saab Kaimo Kuusk

48-aastane Kaimo Kuusk oli aastatel 2019–2023 Eesti suursaadik Ukrainas. Aastatel 1998-2019 töötas ta erinevatel ametikohtadel välisluureametis, neist viimased üheksa aastat peadirektori asetäitjana.

Pevkuri sõnul esitab praegune geopoliitiline olukord kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale erakordselt kõrged nõudmised.

"Uus kantsler peab olema väga hästi kursis nii Eesti kaitse- kui välispoliitikaga ja suutma olla kiirelt muutuva kaitsevaldkonna ühendaja ning eestvedaja. Kaimo Kuusk omab pikaajalist kogemust välis- ja julgeolekumaailmas ning riigikaitsevaldkonna asutuse juhtimises. Seetõttu olen veendunud, et temast saab tugev kantsler, kes tunneb juba praegu väga hästi kaitseministeeriumi valitsemisala ja leiab kiiresti ühise keele ministeeriumi töötajatega," selgitas Pevkur.

Pevkur lisas, et Kuuse valikul omas tähtsust ka tema pikk kogemus suursaadikuna Ukrainas, sest Ukraina sõja õpitunnid tuleb Eesti kaitse tugevdamiseks maksimaalselt ära kasutada.

"Nii Ukrainas loodud isiklikud kontaktid kui näiteks Leedust saadud kogemus kaitsetööstuse arendamiseks aitavad kindlasti ka Eesti riigikaitse arengule kaasa. Vähetähtis pole ka fakt, et Kaimo Kuusk omab kõiki vajalikke lubasid töötamaks riigisaladusega, sest praegusel ajal peab kantsler olema valmis koheselt panustama 100 protsenti ministeeriumi töösse," ütles Pevkur.

Kaimo Kuuse sõnul innustab teda kaitseministeeriumi kantsleriks kandideerima võimalus riigikaitsesse panustada.

"Vaadates meie geograafiat ja viimastel aastatel toimunut, on selge, et riigikaitse arendamine peab olema ja on Eesti riigi suurim prioriteet. Valitsus soovib panustada julgeolekusse ja seab selle valdkonna selgelt esiplaanile. Loen seda koalitsioonilepingust ning selle viime ka ellu. Lisanduvad vahendid panevad kaitseministeeriumile täiendava vastutuse. Peame igast eurost, mida Eesti rahvas panustab oma riigi kaitsesse, välja pigistama maksimaalse, et kaitsevõime kasvaks," märkis Kuusk.

Kuuse sõnul soovib ta kantseri ametis seada esiplaanile ka hea tööõhkkonna ja inimsuhete arendamise.

"Üksi võib võita kahevõitlusi, sõdu võidetakse meeskonnana. Tean, et ministeeriumis töötab väga palju oma ala tippspetsialiste, kellega koos teeme tulemuse ära ja suudame meile pandud ootused täita," lausus Kuusk.

Kaimo Kuusele on antud Valgetähe V klassi teenetemärk ja Riigivapi III klassi teenetemärk.

Enne valitsuse otsust kantsleri ametisse nimetamiseks peab oma hinnangu andma ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Kaitseministeeriumi praegune kantsler Kusti Salm lahkub suve lõpus omal soovil ametist. Salmi sõnul on tema lahkumise põhjuseks, et Eesti pole teinud hädavajalikke otsuseid riigi laskemoonavaru suurendamiseks. Just Salmi avaldus sai paljuski ajendiks, miks uus valitsus täiendava laskemoona soetamise jaoks riigikaitsemaksu sisse viib.