Välisministeeriumi andmetel viibib Liibanonis praegu seitse eestlast

Välisministeeriumi andmetel on oma lühiajalise viibimise Liibanonis registreerinud kuus eestlast, kellega ka ministeerium on kontaktis. Samuti viibib riigis üks eestlasest ÜRO rahuvalvaja.

Iisraeli armee korraldas teisipäeva õhtul Beiruti äärelinnale õhurünnaku kättemaksuks rünnaku eest okupeeritud Golani kõrgendikel, mille tagajärjel sai surma 12 inimest.

ERR uuris välisministeeriumilt, kui palju viibib ministeeriumi andmetel Liibanonis eestlasi.

Välisministeerium vastas, et oma lühiajalise Liibanonis viibimise on registreerinud kuus inimest, kellega ministeerium on kontaktis ning et neile teadaolevalt viibib riigis ka üks eestlasest ÜRO rahuvalvaja.

Välisministeerium palus, et kõik Eesti kodanikud, kes on Liibanonis, annaksid sellest välisministeeriumile teada ning registreeriksid oma lühiajalise viibimise riigis välisministeeriumi kodulehel või e-posti aadressil [email protected].

Ministeerium soovitas reisimist Liibanoni täielikult vältida, sest olukord riigis ja regioonis on pingeline ning julgeolekuolukord võib ootamatult muutuda.

Samuti palus ministeerium Liibanonis viibijatel olla tähelepanelikud ja järgida kohalike ametivõimude juhiseid.

ERR uuris ka Eesti kaitseväelt, kas seoses Iisraeli ja Liibanoni vaheliste pingete kasvuga on kaitseväel plaanis Liibanonis teeniv Eesti sõdur kodumaale tagasi tuua.

Kaitseväe peastaabist vastati, et julgeolekuolukorra muutumisel hindab ja otsustab operatsioonil osalejate teenistuse korraldamise küsimusi rahuvalvemissiooni staap.

ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ülesanne on ära hoida vaenutegevust, toetada Liibanoni relvajõude Lõuna-Liibanonis ja koordineerida Liibanoni ja Iisraeli valitsuse tegevust selles küsimuses. Samuti on UNIFIL-i ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepagulaste vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist.

Eestist osaleb missioonil üks staabiohvitser.

2015.–2019. aastatel oli Eestist Liibanonis mehhaniseeritud jalaväerühm koos logistikaelemendi ja staabiohvitseridega. 1996.–1997. aastatel osales Eesti jalaväekompanii missioonil UNIFIL Norra pataljoni koosseisus.

Kokku on aastate jooksul Liibanonis teeninud ligi 400 Eesti kaitseväelast.