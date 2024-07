Mikser: ilmselt pidas Iisrael Hamasi juhi tapmist kõnelustest tähtsamaks

Iisraeli õhulöögis Beirutile hukkus teisipäeval Hazbollah kõrge komandör Fuad Shukr. Teisipäeval sai Iraani pealinnas Teheranis surma ka Hamasi liider Ismail Haniyeh. Hamasi sõnul korraldas selle rünnaku Iisrael, kuid Iisraeli võimud ei ole neid väiteid kommenteerinud.

Sven Mikser ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Teheranis Haniyeh' tapmise puhul tuleb silmas pidada seda, et viimane oli ka Hamasi esindaja Iisraeliga Gaza sõja üle peetavatel läbirääkimistel.

"Kuigi Hamas on otseselt vastutav terrorirünnakute eest Iisraeli vastu, siis tema poliitiline liider – kahtlemata Iisraeli vaatevinklist ühest küljest legitiimne sihtmärk – oli ka de facto Hamasi-poolne liider läbirääkimistel, mis puudutavad võimalikku pantvangide vabastamist ja relvarahu. Nii et ilmselt Iisrael prioritiseeris Haniyeh' tapmist võrreldes edasiminekuga nendel kõnelustel," sõnas Mikser.

Mikseri hinnangul on Hamasi liidri tapmisel vaherahule kindlasti mõju.

"Ma usun, et Hamasi valmidus läbi rääkida kindlasti saab tagasilöögi, seda enam, et Haniyeh oli sisuliselt nende Kataris peetavate läbirääkimiste Hamasi-poolne kõrgem poliitiline juhtfiguur. Aga Hamasil on teisi prominentseid liidreid ja kahtlemata Hamas mingil kujul seda võitlust jätkab, sest tegemist on liikumise ja ideoloogiaga, mitte üksnes väga struktureeritud organisatsiooniga," rääkis Mikser.

Lisaks võib Hamasi liidri tapmine Teheranis mõjutada Mikseri hinnangul Iraani sisepoliitikat.

"Iisraeli rünnak toimus Teheranis kaks päeva pärast võrdlemisi mõõdukaks peetud uue presidendi Masoud Pezeshkiani ametisse vannutamist. Ta on pigem olnud reformimeelseks peetav liider ja kindlasti selle rünnaku mõju ka Iraani sisepoliitikale, presidendi positsioonile oma oponentide suhtes avaldab märkimisväärset mõju," ütles Mikser.

Mikseri hinnangul annab Iraan kindlasti Iisraelile vastulöögi, kuid küsimus on, kas see tuleb mõõdetud ja ühekordne löök või kasvab see üle laiemaks konfliktiks.

"Tegelikult ka see, kas Hezbollah vallandab mingi ulatuslikuma sõjategevuse Iisraeli vastu, sõltub palju enam Teheranist kui Beirutist," lisas Mikser.

Tema hinnangul ei soovi osapooled siiski kontrollimatut eskalatsiooni, kuid seda ei saa ka välistada. "Lontrollimatu eskalatsioon on võimalik ja kindlasti selle raputused mõjutavad laiemat regiooni, ei piirdu üksnes Liibanoni, Iisraeli ega Iraaniga," tõdes Mikser.

Suursaadik: mistahes eksimus võib kontrollimatuid arenguid sütitada

Eesti suursaadik Egiptuses ja Liibanonis Ingrid Amer ütles "Aktuaalsele kaamerale", et olukord Liibanonis on pärast Hezbollah' kantsile antud õhulööki ärev, sest keegi ei tea, mis järgmisena juhtub.

Amer tõdes, et kõik osapooled on samas öelnud, et ei soovi edasist eskalatsiooni ja sõjategevuse laienemist.

"Seni on eskalatsioon toimunud kontrollitult ja mõõdetult, sest on nii Iisrael kui ka Hezbollah öelnud, et nad ei soovi sõja laienemist ja regionaalset sõda. Ohtlik on aga see, et mistahes viga või eksimus võib põhjustada või sütitada arenguid, mida ei suudeta kontrolli all hoida," tõdes Amer.

Liibanonis on Ameri sõnul lühiajaliselt praegu kuus Eesti kodanikku, kellel on kõigil ka lennupiletid Eestisse tagasi. Lisaks on Liibanonis üks Eesti kaitseväelane ÜRO rahuvalvemissioonil.