Kreml kinnitas, et vangide vahetusega tagasi saadud Krassikov on FSB agent

Kreml kinnitas, et Saksamaa vanglast neljapäeval välja vahetatud Vadim Krassikov on Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) agent.

Kremli pressiesindaja sõnul teenis Krassikov agentuuri salajases eliitüksuses Alfa.

Krassikov kandis Saksamaal eluaegset vangistust tšetšeeni iseseisvuslaste komandöri mõrva eest Berliini pargis 2019. aastal. Saksamaa kohtu hinnangul oli tegu Vene riigi tellimusega.

Saksamaa siseminister kinnitas, et tegemist oli raske otsusega. "See oli väga, väga raske otsus. Kaalul oli mitu asjaolu. Meie vaatest oli Venemaal ja Valgevenes olnud vangide vabadus ja elud tähtsamad. Neil inimestel on elu vabaduses, hea väljavaade tulevikuks ja see kaalus üles fakti, et tuleb vabastada

keegi, kes kannab karistust mõrva eest," rääkis Saksamaa siseminister Nancy Faeser.