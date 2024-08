Rahandusministeerium plaanib ettevõtetelt tulumaksu avansina küsida

Koalitsioonilepe näeb ette, et alates 1. jaanuarist 2026 tuleb ettevõtetel hakata tasuma kaheprotsendilist tulumaksu.

Seda, millise intervalliga peavad ettevõtted hakkama oma kasumiinfot maksuametile esitama, kui palju see ettevõtetele lisakohustusi toob, kas selleks on tarvis uusi infotehnoloogilisi lahendusi või kas riik võtab uut maksustamismudelit luues eeskujuks mõnes teises riigis kasutatava süsteemi, ei osanud rahandusministeeriumi pressiesindaja Irina Satsuta öelda.

"Praegu käivad alles arutelud, et leida võimalikult lihtne, selge ja vähese halduskoormusega lahendus," lausus ta.

Küll aga on Satsuta sõnul teada see, et seda maksu kogub riik ettevõtetelt ettemaksuna.

"Kuna valitsus plaanib laekumist juba 2026. aastal, tuleb tekitada avansilise makse kohustus, sest 2026. aasta kasum selgub alles 2027. aasta juuliks," selgitas pressiesindaja.

Ka maksuamet ei osanud ettevõtete maksustamist puudutavat veel täpsemalt selgitada ega öelda, kas plaani elluviimine tähendab näiteks vajadust rohkem maksuametnikke palgata.

"Koalitsioonilepingus olevaid kokkuleppeid alles hakatakse sisulisemalt arutama ja detailselt MTA poolt veel midagi öelda ei saa," tõdes ameti meediasuhete spetsialist Karin Ulvik.

Maksuametile on tema sõnul tähtis, et igal inimesel ja ettevõttel oleks lihtne ja mugav oma maksukohustust täita ning see oleks nii kogumise kui kontrollimise vaatest võimalikult automaatne ja väikese halduskoormusega.