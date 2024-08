Kliinikumi ravitöö taastatakse täielikult neljapäevaks

Kliinikum teatas, et Puusepa 8 maja vihmakahjustused on suures osas likvideeritud ning üksused saavad naasta tavapärase töörütmi juurde.

Kliinikumi juhatuse liikme, professor Joel Starkopfi sõnul alustatakse plaaniliste operatsioonidega uuesti neljapäevast.

"Teisipäeval jäi kahe operatsiooniploki peale kokku ära 20 operatsiooni ning kolmapäevaks oli planeeritud 31 operatsiooni, mis edasi lükkuvad. Operatsioonide toimumist mõjutas sterilisatsiooniruumi tunginud vesi, mis tänaseks on likvideeritud ning seadmed saavad tööd alustada. Ambulatoorsed vastuvõtud taastati osaliselt juba teisipäeval, kolmapäevast toimuvad vastuvõtud täies mahus juba kas A-korpuses või asenduspindadel," ütles Starkopf.

Teisipäeval jäi kokku ära 75 ambulatoorset vastuvõttu. Patsientidega, kelle vastuvõtuajad muutusid, võetakse ühendust.

Nullkorrusel asuva kliinikumi toitlustusteenistuse köögi töö on taastatud ning toitlustatud saavad nii patsiendid kui töötajad. Niisamuti on töökorras nullkorrusel asuv kliinikumi apteek, kus ei tekkinud kahjustusi ei ravimitele ega tarvikutele.

"Haldusvaldkond tegeleb jätkuvalt kõikide kahjude kaardistamisega, ent hea meel on öelda, et ravitööga jätkamiseks vajalikud süsteemid töötavad," ütles kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens, ning lisas, et juhtunu analüüsitakse lähinädalatel põhjalikult läbi, et arvestada meditsiiniliste kriiside kõrval aina enam ka ootamatute loodusjõudude poolt tekitatud olukordadega.