9. klasside aastahinded tuleb tuleval kevadel senisest varem välja kirjutada

Järgmisel kevadel toimuvad põhikooli lõpueksamid kuu aega varem ehk aprilli lõpus ja seetõttu tuuakse ka aastahinnete väljapanek 1. juuni peale, et gümnaasiumid saaksid õppureid valides arvestada põhikooli lõputunnistusega.

Haridusministeerium loodab, et need muudatused ärgitavad gümnaasiume sisseastumiskatsete tegemisest loobuma. Tallinna reaalkooli direktor Ene Saar seda vaadet ei jaga.

"Lõpueksam, me teame, korraldatakse selleks, et lõpetada kool. Sisseastumine aga tähendab seda, et me eeldame, et teatud ülesannete tüübil, kui me vestleme või testi teeme, siis see on tegelikult diferentseerimine ja see ei ole tegelikult lõpueksami eesmärk. Nii et kes soovib võtta teisel viisil vastu, peab ikkagi mõtlema läbi, kuhu ta teeb ja see ajaaken, mil kõike teha, muutub ülikitsaks ja on topeltkoormusega," kommenteeris Saar.

Kuna lõpueksamite varasemaks toomine lühendab mitme nädala võrra õppeperioodi, siis Saare sõnul pole koolidel praegu selgust, mida tuleb õpetada ja mida mitte.

"Kõikidele koolidele saadetakse eristuskirjad, kus on täpsemalt ära kirjeldatud see, millised õpitulemused on eksami kontekstis proriteetsed 2025. aasta kevadel," ütles haridusministeeriumi keskhariduse arendusjuht Mari Tikerpuu.

Sügisel uksed avava Rae riigigümnaasiumi juhi Sirje Kautsaare sõnul on riigigümnaasiumides olukord erinev, sest mõnda kooli on suur tung ja teine saab vastu võtta kõik soovijad.

"Me tegelikult juba sellel aastal tundsime, et meie ise nagu testi ei teekski, aga kuna me ei teadnud Rae olukorda, milline see kandideerimine üldse tekib, siis me olime valmis selleks, et meil peab tekkima mingisugune pingerida. Väga subjektiivsetel põhjustel on väga keeruline põhjendada, miks üks saab ja teine ei saa," rääkis Kautsaar.

Aga see on alles suurte muutuste algus. Kuna õpilased kandideerivad paljudesse koolidesse, siis on mõni laps alles augustis teada saanud, milline kool teda vastu võtta saab. 2026. aastal paneb haridusministeerium paika kindla kuupäeva, mis ajaks peab olema otsus langetatud.

"Sealt edasi on jätkuvastuvõtt. Siis kõik need, kellel ei ole selleks hetkeks konkreetset kooli, saavad järgnevalt, ka konkreetsest kuupäevast alates endale uued valikud teha," ütles Tikerpuu.

Järgmisel kevadel selguvad põhikooli lõpueksamite tulemused 17. maiks ja siis saavad gümnaasiumid soovi korral teha oma vastuvõtukatseid. 2026. aastal võetakse üleriigiliselt kasutusele ühtne sisseastumissüsteem.