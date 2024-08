Kõlvart palub õiguskantsleril viia automaksu seadus riigikohtusse

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart saatis õiguskantsler Ülle Madisele pöördumise palvega teha ettepanek riigikohtule tunnistada mootorsõidukimaksu seadus kehtetuks, kuna see on vastuolus põhiseadusega.

Kõlvarti sõnul saab õiguskantsler tulenevalt põhiseadusest teha esmalt riigikogule ettepaneku viia seadus põhiseadusega kooskõlla. Kui seda ei tehta, saab õiguskantsler pöörduda riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada mootorsõidukimaksu seadus kehtetuks, lisas ta.

"Automaks tuleb ajal, mil maksumaksjal on niigi suur koorem kanda ning hinnatõus on jätkuvalt suurenemas. Seepärast tuleks valitsusel iga maksutõusu sätestamisel viia läbi põhjalik analüüs ning näha tervikpilti," ütles Kõlvart. "Kahjuks on ohtlikuks tendentsiks saamas asjaolu, et erinevad seadusealgatused riivavad aina rohkem põhiseadusest tulenevaid aluspõhimõtteid või lähevad lausa põhiseadusega vastuollu. Põhiseaduse § 10 sätestab sotsiaalriigi põhimõtte, mis omakorda tähendab, et avalik võim hoolitseks ühiskonna abivajavate liikmete eest ega jätaks kedagi hätta. Automaks suurendab vaesuse riski ühiskonnas."

Kõlvart lausus, et pärast seda, kui president jättis mootorsõidukimaksu eelnõu välja kuulutamata, viidates puuetega inimeste ebavõrdsele kohtlemisele, otsustas koalitsioon teha eelnõu veelgi ebaõiglasemaks. "Igasugusest maksuerisusest loobuti ning see asendati minimaalsete toetustega. Vähe sellest, et toetused ei kata automaksust tulenevaid kulutusi, on puuetega inimesed oodanud pikki aastaid toetusi muude kulude katteks, mis nüüd võivad hoopiski tulemata jätta. Lisaks tekitab selline ühest taskust teise raha ümberpaigutamine ebamõistlikult palju lisakulusid riigile," selgitas Kõlvart.

Keskerakonna juht ütles, et kahjuks ei ole nähtud ette maksuerisusi ka lasterikastele peredele ja maal elavatele inimestele, kelle puhul maksustatakse igapäevaselt kasutatavat tarbeeset.

"Seejuures räägib valitsus võimalikest lastetoetuste kärbetest, maapiirkondades suletakse järjest koole ning investeeringud teedesse vähenevad," lisas Kõlvart.

Põhiseadusega oli Kõlvarti sõnul vastuolus ka seaduseelnõu menetlemine riigikogus.

"Keskerakond valmistas koos huvirühmadega ette sisulised muudatusettepanekud, mida aga polnud võimalik hääletada, kuna koalitsioon sidus need kokku. Parlamendivähemuse õiguste piiramisega piiratakse aga eelkõige ühiskonnaliikmete võimalust kaasa rääkida laiapindsete maksumuudatuste kujundamises ning sisuliselt jäetakse nende huvid kaitseta. Käesolev läheb vastuollu põhiseadusega ja on ohuks demokraatiale," selgitas Kõlvart.

President kuulutas muudetud automaksu seaduse reedel välja. See jõustub 1. jaanuarist.