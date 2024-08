Parteide peasekretärid liikmemaksu mitte maksmises suurt probleemi ei näe

Kuigi aastakümneid on räägitud, et parteide liikmed tasuvad kasinalt liikmemakse, siis endiselt maksab neid vaid ligi 10 protsenti erakondlastest. Parteide peasekretärid leiavad, et liikmemaksu võiks küll rohkem laekuda, kuid suurt probleemi nad selles ka ei näe.

Parlamendierakondadest kogus käesoleva aasta esimeses pooles kõige usinamalt liikmemaksu EKRE - ligi 34 000 eurot ning kõige vähem Eesti 200 - ligi 6000 eurot. Teised erakonnad said 15 000 kuni 17 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) tunnistas Delfi saates "Vilja küsib", et ei mäleta, millal ta viimati partei liikmemaksu tasus, siis tänaseks on tal liikmemaks makstud.

"Ma maksin oma liikmemaksu kohe pärast esimest meeldetuletust ära ja väga palun vabandust, et see oli jäänud maksmata," ütles Pakosta.

Pakosta ütles, et liikmemaks on vajalik, kuid loota ei saa, et erakonnad vaid selle toel püsiksid.

"Riigipoolne toetus on ka vajalik lihtsalt sellepärast, et see demokraatia päriselt võtaks arvesse väga erinevate inimeste arvamust ja sa saaksid alati olla erakonna liige sõltumata sellest, kas sul üldse sissetulekut on," lausus Pakosta.

Reformierakonna liikmemaks on 15 eurot aastas ja peasekretäri Timo Suslovi sõnul maksavad aktiivsemad liikmed.

"Kui sul ei ole liikmemaksu tasutud, siis sa näiteks sisevalimistel osaleda ei saa. Ehk sa ei saa juhatuse esimeest valida," ütles Suslov.

Keskerakonnas on astmeline liikmemaks. Kahest kuni 100 euroni aastas. Riigikogu liikmed maksavad seitse protsenti töötasust.

"See on riigikogu liikmetele liikmemaks ja ka europarlamendi liige ja ka valitsuse liikmed, kui valitsuses ollakse, maksavad erakonna büroole ja tavaliikmed maksavad enda piirkondadesse," rääkis Keskerakonna peasekretär Anneli Ott.

Seega peaksid tema sõnul piirkonnad olema huvitatud, et seda tõhusamalt korjata.

Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas on samuti astmeline liikmemaks - 10-st kuni 40 euroni aastas.

"Meie oleme oma erakonnas suisa selle aasta tegevuskavas sihiks võtnud, et meie liikmemaksu maksjate arv mitte ainult summale keskenduda vaid liikmete arv, kes igakuiselt maksavad, et see kasvaks vähemalt 45 protsenti ja kandepind erakonnas suureneks," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Reili Rand.