Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas Briti valitsusele survet, et Ukrainal lubataks korraldada raketilööke sügavale Venemaa territooriumile, väites, et tema armee piiriülene rünnak võiks kukutada Vladimir Putini.

Esmaspäeva õhtuks kontrollisid Ukraina väed umbes 1000 ruutkilomeetrit Kurski piirkonnast, lõunapoolsest piiriäärsest Venemaa regioonist, teatas Kiievi kõrge kindral.

Zelenski sõnul oli 24 aastat tagasi toimunud Kurski katastroof, mille käigus hukkus allveelaevaõnnetuses 118 Vene meremeest, Putini võimu algus. "Nüüd on selge, et see on tema lõpp," jätkas ta. "Ja see on samuti Kursk."

Ukraina president käskis koostada humanitaarplaani Venemaa kodanike jaoks Ukraina kontrolli all olevas Kurskis, samal ajal kui tema väed alustasid välihaiglate ja kindlustuste ehitamist piirkonna okupeerimiseks.

Oma esimestes kommentaarides rünnaku kohta lubas Putin Ukraina väed Venemaa maalt välja ajada. "Kaitseministeeriumi ülesanne on vaenlane meie territooriumidelt välja suruda ja koos piiriteenistusega tagada riigipiiri usaldusväärne kaitse," ütles ta kohtumisel oma julgeolekujuhtidega Kremlis.

Kui Venemaa väed alustasid vasturünnakuid Kurski rindel, ütles Zelenski, et ta palub taas lääne liitlastelt luba kasutada kaugmaarakette sügaval Venemaal. Ta ütles, et on andnud kaitseametnikele ja diplomaatidele juhised esitada nimekiri vajalikest sammudest, et saada partneritelt luba kasutada pika maa kaugusele ulatuvaid relvi Ukraina territooriumi kaitsmiseks.

The Telegraph kirjutab, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole andnud Ukrainale luba kasutada Storm Shadow rakette osana Kurski pealetungist.

Eelmisel kuul Ühendkuningriigis visiidil olles veenis Zelenski Keir Starmerit tühistama piirangud laskemoonalt, mille teveusraadius on umbes 250 km. Ukraina soovib rünnata lennuvälju ja logistikasõlmi, mis asuvad rindeliinist kaugel ja mida Moskva kasutab oma positsioonide tugevdamiseks Kurskis.

Endine Briti tankikindral Hamish de Bretton-Gordon ütles, et Storm Shadow raketid suudaksid rünnata raudteesõlmi ja võtmetähtsusega teid, mis viivad Kurski, samuti kõiki lennuvälju 160 km raadiuses. "Putin on mures ja see näitaks, et Lääs on täielikult pühendunud Ukrainale, mis ei ole seni ilmselge olnud," lisas ta.

Storm Shadow rakettide kasutamise otsus ei kuulu aga ainult Ühendkuningriigi valitsuse pädevusse, kuna rakett on toodetud koos Prantsusmaaga, mis tähendab, et ka Pariisil on otsustusõigus.

Kiiev on palunud ka Washingtonilt luba kasutada ATACMS-i kaugmaarakette Kurski pealetungi ajal, kuid siiani on see tagasi lükatud.

Putin näis frustreerunud, kui ta Kremlis avalikult edastatud kohtumisel oma kõrgemate ametnikega kõneles. "Lääs võitleb meie vastu ukrainlaste kätega," ütles ta ametnikele.

Ühe Ühendkuningriigi valitsuse esindaja sõnul pole Ühendkuningriigi seisukoht muutunud. "Oleme andnud sõjalist abi, et toetada Ukraina selget õigust enesekaitsele Venemaa ebaseaduslike rünnakute vastu vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele. Oleme selgelt öelnud, et Ühendkuningriigi poolt antud varustus on mõeldud Ukraina kaitseks," lausus ta.