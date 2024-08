Hinnatõus hooldekodudes jätkub.

Paljud hooldekodud on tänavu tõstnud või plaanivad tõsta kohatasu, sest toidukaubad ja teenused on kallinenud, samuti on kasvanud surve tõsta töötajate palka. Kuna hooldusreformi tulemusel katavad osa kohamaksust omavalitsused, on suurenenud vanadekodu kohtade defitsiit.