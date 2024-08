PERH põhjendas kiirabikriisi raskete õnnetuste ja puhkuste kokkulangevusega

Tallinna kiirabi andis teisipäeval teada, et alates kella 14 oli kiirabi töö Tallinnas tugevalt häiritud, mis oli kiirabi väitel tingitud PERH-i vähenenud võimekusest patsiente kiirabilt vastu võtta. Hinnanguliselt kolmandik Tallinna linna teenindavatest kiirabibrigaadidest jäid järjekorda ootele ega saanud ka järgmistele vastuvõttudele välja sõita.

PERH-i EMO ülemarst ja keskuse juhataja Vassili Novak ütles ERR-ile, et raskeid olukordi ei saa alati prognoosida ega ennetavalt lisaressurssi planeerida. Teisipäeval toimunu kohta märkis ta, et kindlasti ei olnud PERH-i võimekus vähenenud.

"Võimekus oli tavapärane ja me tegutsesime maksimumil, kogu valvemeeskond, mis on haiglas, on praktiliselt hommikust saadik hilisõhtuni kogu aeg maksimaalselt töötanud selleks, et teenindada kõiki haigeid, kes on ise tulnud ja kiirabiga saabunud," ütles ta ja lisas, et eelisjärjekorras olid need haiged, kes vajasid kiiret abi.

Tema sõnul polnud probleem kindlasti selles, et rohkem arste olnuks haiguslehel või olnuks töögraafik tavatu.

"Valvemeeskond oli täiesti komplekteeritud, graafikujärgselt kõik olid tööl ja tegutsesid igaüks oma postil. Mis meid piirab teatud määral, on raamikohtade arv. Miks üldse kiirabi jääb kiirabilüüsis ehk meie garaažis ootama haige üleandmist, on see, et see haige vajab raamikohta. Ja kui meil kõik raamid on ühel või teisel põhjusel hõivatud, peab paratamatult uus patsient, kes on kiirabiga saabunud, teatud aja ootama, kuni selle see raamikoht vabaneb ja siis me saame üle võtta," kirjeldas Novak.

Aasta jooksul on teisipäevaga sarnaseid päevi tema sõnul paarikümne ringis. Määruse kohaselt peab kiirabi kiireloomulise probleemiga patsiendile andma abi 15 minutiga ja tavaline patsient peab olema võetud vastu poole tunni jooksul.

Ehkki erandlikes olukordades võivad tekkida järjekorrad, ei ole Novak nõus, et keegi jäi abita. Kõik, kes kiiret abi vajasid, seda tema kinnitusel ka said ja patsientidele ohtu ei tekkinud. Kaheksa rasket traumat on tema sõnul siiski erakordne ja august on ka puhkuste aeg.

"Tõesti hetkel pean tunnistama, et meil [töötajaid] juurde kutsuda puhkuselt väga palju võimalusi ei olnud, aga kuna me suutsime tagada, et kiireloomulise probleemiga on kõik patsiendid saanud kiiresti abi, ülejäänud, kes võisid oodata, võtsime esimesel võimalusel ja õhtuks oli situatsioon juba lõplikult lahendatud, siis ma ei näe, et selle järele oli suur vajadus," lisas Novak.

Kui olnuks näha, et olukord halveneb veelgi, järjekord aina kasvab ja olemasolevast ressursist ei piisanuks kiireloomulist abi vajavate haigete aitamiseks, oleks Novaki kinnitusel loomulikult aktiveeritud kriisiplaan.

See näeb ette, et masskannatuse olukorras kutsutakse tööle kogu haigla personal, kuid selleks peavad olema teatud näidustused. Selle otsuse saab teha spetsiaalne kriisi lahendamise staap.

Siiski tunnistas PERH-i EMO juht, et tulevikus on vaja muudatusi teha. Ta rääkis, et kui tahta valvemeeskondi suurendada, tekib küsimus, kust see ressurss võetakse.

"Meil tööturul ei olegi väga palju meedikuid, kes on tööotsingul. Selleks, et täita oma avatud ametikohad, peame juba pingutama," lausus ta.

Novak lisas, et meeskonna suurendamine tähendab ka vajadust tervisekassa suurema finantseerimise järele ja on küsitav, kas see on nii kiiresti võimalik. Ka raamikohtade osas on samad kitsaskohad: EMO on ehitatud aastal 2009 ja praegu raame neis ruumides ei jätku.

"Kas on võimalik kiiresti tekitada PERH-i EMO 2 – tõenäoliselt mitte. Aga mõtleme plaane, teeme pakkumised ja tundub, et peame täiendavalt arutama ja mingisugused otsused vastu võtma, kuidas tulevikus vähendada selliseid olukordi," ütles Novak.

Terviseamet: lisabrigaadide saatmine polnud vajalik

Terviseameti peadirektor Birgit Lao ütles, et terviseametil on kriisi staabivalve struktuur ja kommunikatsioon staabiga oli teisipäeval väga hea. Juba kella 15.30 ajal võttis Tallinna kiirabi välijuht terviseametiga ühendust, teavitas tekkinud olukorrast, suundus ise PERH-i olukorda üle vaatama ja infot edastama.

Samas rõhutas ka Lao, et tegu ei olnud toimepidevushäirega – kõik erineva kategooria patsiendid said abi.

"Kaasatud oli ka häirekeskus, kes kiirabibrigaade suunas. Kui kiirabil tekib tunne ja reaalne info on olemas, et tal ei jätku kiirabibrigaade, et teenindada vajalikul määral väljakutseid, siis toimib süsteem, et sellest antakse terviseametile teada ja me kinnitame lisabrigaadide avamise vajaduse. Siis tuleb tunni aja jooksul lisabrigaade liinile," kirjeldas Lao.

Teisipäeval kiirabi seda vajalikuks ei pidanud ja lisabrigaade ei tulnud.

Haigla saab aga Lao sõnul alati võtta kasutusele lisavoodikohti, mida ka tehti, ning haigla saab hinnata, kas on võimalik madalama kategooria patsiendid saata teistesse haiglatesse, mida samuti tehti.

Küsimusele, kas Tallinna Kiirabi oleks võinud viia patsiente mõne teise haigla EMO-sse, kus järjekorda ei olnud, vastas terviseameti juht, et kui häirekeskus saab väljakutse ja inimene teatab, et tal on abi vaja, kirjeldab ta enda hetkeolukorda ja selle info põhjal hinnatakse, kui kriitilise kategooriaga kutsega on tegu.

PERH tegeleb kriitilises seisus patsientidega, põletuste ning raskete multitraumadega ning Lao märkis, et kui tõesti juhtub nii, nagu see teisipäeval juhtus, et kaheksa patsienti on kõik ühetaoliste sümptomitega ja tuleb viia PERH-i, siis lähevad madalama kategooria väljakutsed juba automaatselt Ida-Tallinna või Lääne-Tallinna keskhaiglasse ning vajaduse korral ka maakonnahaiglatesse. Viimase puhul on tarvis eriluba, kuid selleks Lao kinnitusel teisipäeval vajadus puudus.

Teisipäeval juhtunut kirjeldas terviseameti peadirektor kui kiirabi, haigla ja häirekeskuse vahelist logistikaülesannet, mida saab alati paremini teha.

"Info peab liikuma õigetes kanalites ja tegelikult on alati võimalik küsida lisaabi, kui on tunnetus, et patsiendi vajadusi ei suudeta rahuldada," ütles ta.

Küsimusele, kas äsjane olukord oli pigem kommunikatsioonikriis ja tervisevaldkond muudatusi ei kavatse, vastas Lao, et muudatus on alati oodatav.

"Aga kommunikatsiooni osas info, mis meile tuli Tallinna kiirabi poolt, välijuhi heal koostööl me saime selle küsimuse lahendatud," sõnas Lao.