Sõja 907. päev: Ukraina teatel nurjasid nad Vene rünnaku Toretski suunal

Ukraina väed teatasid, et nurjasid pühapäeval Venemaa raketirünnaku pealinnale Kiievile ning Vene vägede rünnaku Toretski suunal. Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak ütles aga, et Kurski sissetung paljastas segaduse Putini väejuhatuses.

Oluline pühapäeval, 18. augustil kell 22.40:

- Forbes: Ukraina kaotab Kurskis soomukeid tavapärasest kaks korda kiiremini;

- Ukraina teatel nurjasid nad Vene vägede rünnaku Toretski suunal;

- Ukraina on pühapäeval Pokrovski suunal tõrjunud 24 rünnakust 19;

- Kiievi oblastis sai raketirünnakus kahjustada 50 maja;

- Kiievis kõlasid plahvatused;

- Venemaa ründas liugpommiga Mõrnohradi linna;

- Ühendkuningriigi kaitseminister: Ukrainal on õigus end agressiooni eest kaitsta ka Venemaa territooriumil;

- Podoljak: Kurski sissetung paljastas segaduse Putini väejuhatuses;

- Ukraina parlament ei kaalu praegu mobilisatsiooniea langetamist;

- Ukraina droonid süütasid Venemaa Rostovi oblastis naftahoidla;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit;

- Ukraina tabas Kurski oblastis veel ühte silda.

Forbes: Ukraina kaotab Kurskis soomukeid tavapärasest kaks korda kiiremini

Ukraina kiire edasiliikumine Venemaal Kurski oblastis on läinud Ukraina relvajõududele maksma märkimisväärsel hulgal väärtuslikke soomusmasinaid ja ilmselt kümneid sõjaväelasi, kuid samal ajal on Vene väed seal kaotanud vaid mõne üksiku masina, kirjutas Forbes. Leht lisas, et Venemaa jalaväelasi on Ukrainale alistunud samas kümneid.

Forbes märkis, et Ukraina ja Venemaa kaotatud varustuse vahekord Kurskis on ebatavaline, sest keskmiselt on kogu Ukrainas käiva sõja vältel Vene väed kaotanud palju rohkem varustust kui Ukraina väed.

Oryxi analüütikute andmetel on Venemaa kaotanud sõja vältel keskmiselt neli tanki ja kaheksa jalaväemasinat päevas, Ukraina armee aga keskmiselt ühe tanki ja kolm jalaväemasinat päevas. Analüütikute sõnul kaotasid Ukraina väed esimese üheksa päeva jooksul Kurski oblastis aga neli tanki ja 41 jalaväemasinat. Kaotuste hulgas oli ka Suurbritannias toodetud Challenger 2 tank ja mitu USA tarnitud Strykeri lahingumasinat.

Forbes märkis, et Ukraina relvajõududele on eriti terav olnud soomusmasinatest, sealhulgas roomikutel ja ratastel masinatest ilma jäämine, sest kaotab neid tavapärasest peaaegu kaks korda kiiremini.

"Sellise koguse väärtusliku varustuse kaotamine ei pruugi aga Ukraina sõjaplaneerijaid muretsema panna, muidugi eeldusel, et Kurski operatsiooni strateegiline kasu õigustab materiaalseid kadusid," lisas leht.

Forbes rõhutas samas, et kui Ukraina tahab saada Kurski oblastit läbirääkimisvahendiks, siis võib see piirkond olla väärt ka mitukümmet soomukit.

Forbesi hinnangul on samuti võimalik, et kui Ukraina edasi tungimise tempo paratamatult aeglustub, siis muutub ka kahjude suhe, sest Ukraina väed peavad hakkama kaitsesse kaevuma, kui tahavad enda edusamme rahuläbirääkimiste alguseni hoida.

Leht lisas, et siis võib lahingutegevus Kurski lähistel muutuda sarnaseks nagu Ukrainas rindejoontel, kus kehva väljaõppega Vene sõdurid kannatavad suuri kaotusi, püüdes kaitsesse kaevunud ukrainlasi alistada.

The Wall Street Journal kirjutas, et kuigi Ukraina ida- ja lõunaosas on lääneriikidelt saadud varustuse kasutamine olnud miiniväljade ja droonirünnakute tõttu keeruline, siis Kurski oblastis saavad soomusmasinad suurema vastupanuta Venemaa teedel liikuda.

Ukraina relvajõudude teatel nurjasid nad Vene vägede rünnaku Toretski suunal

Pühapäeval elimineeriti Donbassis kümned okupeerijad, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Ukraina relvajõud teatasid, et 18. augusti hommikul viisid Vene väed Donetski oblastis Severnoje ja Zaliznoje asula piirkonnas läbi suure rünnaku.

"Vene okupandid, keda toetas 12 varustusüksusega soomusühm, üritasid läbi tungida Ukraina kaitsejõudude positsioonidest ja liikuda edasi Toretski suunas," teatas Ukraina peastaap ja lisas, et Ukraina sõdurid tõrjusid selle rünnaku.

"Ühtki positsiooni ei kaotatud. Lahingu käigus hävitati vastase 10 ühikut varustust ja 68 Vene okupanti neutraliseeriti, neist 41 lõplikult," teatas peastaap.

Vene väed püüavad jätkuvalt edasi liikuda Pokrovski ja Toretski suunal ning sõjaanalüütiku Deniss Popovitši sõnul on oht ka Toretski linnale. Tema sõnul Vene väed juba tegelikult võitlevadki linnas sees. Ta lisas, et selleks, et Ukraina kaitsejõud suudaksid neis piirkondades edu saavutada, tuleb neil Vene vägedelt ära võtta nende eelis õhus ja võimalus heita õhust droonidelt pomme.

Kiievi oblastis sai raketirünnakus kahjustada 50 maja

Ukrainas asuvas Kiievi oblastis sai pühapäeval Vene armee raketirünnaku tagajärjel kolmes asulas kahjustada umbes 50 maja, millest kaks hävis, vahendas Ukrinform kohaliku sõjaväevalitsuse juhi Ruslan Kravtšenko teadet.

"Kella 18.30 seisuga on fikseeritud kahju kuues ühistus ja kolmes asulas. Kahjustada sai 50 eramut. Kaks neist hävis," täpsustati avalduses.

Kahjustada said ühtlasi viis autot, töökoda, mitmed garaažid ja elektriliinid.

Vigasaanute kohta pole informatsiooni laekunud.

Ukraina tõrjus pühapäeval Pokrovski suunal 19 rünnakut

Pühapäeva jooksul on Ukrainas rindejoonel olnud 81 lahingukokkupõrget, teatasid Ukraina relvajõud.

Ukraina teatel on Vene väed teinud päeva jooksul Pokrovski suunal 24 rünnakut, millest 19 Ukraina väed tõrjusid ja viis veel jätkuvad.

Kiievis kõlasid plahvatused

Kiievis oli kohaliku aja järgi kella viie paiku hommikul kuulda plahvatusi, vahendas The Kyiv Independent.

Õhuvägi andis piirkonnas õhuhoiatuse Vene droonide ja rakettide ohu tõttu.

Ukraina väed teatasid hiljem, et nurjasid pühapäeval enne koitu Venemaa raketirünnaku Kiievile, kus kaikusid õhuhäiresireenid.

"See on kolmas ballistiliste rakettide rünnak pealinnale augustis, iga rünnaku vahele jääb selge kuuepäevane intervall," postitas Kiievi linna sõjaväeadministratsioon pärast varahommikust rünnakut Telegramis.

Samaaegselt raketirünnakuga märgati Kiievi peale suunduvaid droone, mis kõik hävitati teate kohaselt juba enne linna kohale jõudmist.

"Kõige tõenäolisemalt kasutati Põhja-Korea KN-23 tüüpi ballistilisi rakette," oletas Ukraina pealinna sõjaväeadministratsioon.

Venemaa ründas liugpommiga Mõrnohradi linna

Vene okupatsiooniväed jätkavad Ukraina rahumeelsete elanike terroriseerimist, laupäeval ründasid sissetungijad Donetski oblastis asuvat Mõrnohradi linna, vahendas portaal Unian oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vadõm Filaškini sõnu.

Hilisõhtuse seisuga oli teada, et Venemaa rünnakus hukkus üks inimene, veel neli sai vigastada.

"Venelased hävitasid poolelioleva üheksakorruselise kortermaja, kahjustasid kuut kõrghoonet, apteeki, kino ja kaht kauplust," kirjutas Filaškin sotsiaalmeedias.

Samal ajal teatas Donetski oblastiprokuratuur, et esialgsetel andmetel ründas vaenlane linna liugpommiga FAB-500. Relv tabas mitmekorruselist maja.

"Rünnakus sai keset tänavat surma 78-aastane mees. Viga sai neli tsiviilisikut – kaks naist, 40- ja 56-aastane, ning kaks meest, 37- ja 69-aastane.

Ühendkuningriigi kaitseminister: Ukrainal on õigus end agressiooni eest kaitsta ka Venemaa territooriumil

Briti kaitseminister John Healey kirjutas ajalehes Sunday Express, et Ukrainal on õigus end kaitsta ka operatsiooniga Venemaa territooriumil Kurski oblastis.

"Pärast vaid kuut nädalat Suurbritannia kaitseministrina olen ma enam kui kunagi varem veendunud, et Ühendkuningriigi – ja Euroopa – kaitsmine saab alguse Ukrainast. Sest kui Putin Ukrainas edu saavutab, siis ta sellega ei peatu ja teised temasugused saavad julgust," kirjutas Healey.

"Seetõttu seisame oma vaprate Ukraina sõprade kõrval nii kaua kui vaja. Suurbritannia toetab Ukrainat ühtselt," jätkas ta.

"Ukraina vägede rünnak Venemaale viimastel päevadel – kaitseks edasiste Venemaa rünnakute eest Ukraina linnadele – on paljastanud Venemaa sõjaväe haavatavuse ja avaldab Putinile survet. Ütlen selgelt, et ÜRO põhikirja artikli 51 alusel on Ukrainal selge õigus end kaitsta Venemaa ebaseaduslike rünnakute eest," kirjutas minister.

"Eeldusel, et järgitakse rahvusvahelist õigust, ei välista see operatsioone Venemaa territooriumil," rõhutas ta.

Viidates Briti relvade kasutamisele Venemaal (Challenger 2 tanke märgati Kurski oblastis), kirjutas Healy: "Peaksime olema uhked, et Briti annetatud varustus on rindel olevate vaprate ukrainlaste käes, aidates neil kaitsta oma ja hoida Putinit eemal."

Ukraina sõdur. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Podoljak: Kurski sissetung paljastas segaduse Putini väejuhatuses

Ukraina sissetung Venemaa Kurski oblastisse on paljastanud segaduse Vladimir Putini väejuhatuses, ütles Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak laupäeval intervjuus The Independentile.

Podoljaki sõnul ei vääri Vene sõjavägi oma nime ning kehv side kindralite ja sõdurite vahel lahinguväljal avas Ukrainale nõrgad kohad rünnaku jaoks.

Nõunik lisas, et Ukraina relvajõudude sissetung Kurski piirkonda näitas ka Venemaa "väga nõrka kontrolli" oma piirialade üle, hoolimata Kremli väidetest, et tegemist on "tugevalt militariseeritud ühiskonnaga".

"Me hävitame propaganda kuvandit Venemaast kui ülimalt militariseeritud ühiskonnast, millel on tugev ühtekuuluvustunne. Nende relvajõudude maine ei vasta tegelikkusele. Operatsioon Kurskis näitas seda väga selgelt," ütles Podoljak.

Independenti andmeil teatasid Vene sõjablogijad Ukraina vägede koondumisest piiril invasioonile eelnenud päevadel, mis viitab sellele, et Moskva kõrged sõjaväelased olid sellest teadlikud.

Kuid nagu osutas Black Bird Groupi analüütik Emil Kastehelmi, oli selleks hetkeks Moskva jaoks juba "liiga hilja" reageerida, sest abivägede saabumiseks oleks kulunud vähemalt nädal.

Ta märkis, et peamine probleem on Vene vägede puudulik valmisolek juba Kurski oblastis. Kastehelmi sõnul on Kurski piirile paigutatud ajateenijad "vähem võimekad ja vähem koolitatud", lisades, et "neil ei olnud selles piirkonnas rasketehnikat ja vähem oli ka toetuselemente".

Ukraina parlament ei kaalu praegu mobilisatsiooniea langetamist

Ukraina ülemraada ei kaalu praegu mobilisatsiooniea edasist langetamist, vahendas portaal Unian laupäeval parlamendi spiikri Ruslan Stefantšuki sõnu intervjuus telekanalile Mõ-Ukraina.

Stefantšuk meenutas, et mobilisatsiooniiga on juba langetatud 25 aastani. Vestlused sel teemal jätkuvad tänaseni, kuid tegelikku arutelu vanusepiiri edasise langetamise üle pole olnud.

"Minu teada, vältides numbreid, räägib just tänane õige lähenemine mobilisatsioonibaasi moodustamisele sellest, et Ukrainal on olemas vajalik mobilisatsiooniressurss, mida saab kaitseministeeriumi õige juhtimise korral õigesti rakendada. Seetõttu terav küsimus mobilisatsiooniea langetamise kohta, vähemalt ülemraadas arutusel ei ole," rõhutas Stefantšuk.

Mõni päev tagasi sai teatavaks, et Volõõnia oblastis saadetakse sõjaväekohuslastele juba kutseid posti teel. Märgiti, et selline kutse loetakse nõuetekohaselt kättetoimetatuks ka siis, kui adressaat ei saanud seda mingil põhjusel kätte.

Samal ajal tegeleb Ukraina kaitseministeerium koos tervishoiuministeeriumiga sõjaväe arstlikku komisjoni suunamise elektrooniliste saatekirjade kasutuselevõtuga.

Ukraina droonid süütasid Venemaa Rostovi oblastis naftahoidla

Ukraina droonid ründasid pühapäeva varahommikul Venemaa lõunaosas Rostovi oblastis asuvat naftahoidlat, põhjustades suure kütusepõlengu, teatas kohalik kuberner.

Sotsiaalmeedias avaldatud videotes oli näha tulekahjukohast paistvat paksu musta suitsu ja leegipuhanguid. Pihta saanud naftamahutid asuvad Proletarski linnas.

"Rostovi oblasti kaguosas tõrjus õhutõrje droonirünnaku. Proletarski tööstushoidlate territooriumile langenud jäänuste tõttu puhkes diislikütuse tulekahju," ütles kuberner Vassili Golubev Telegramis.

"Kell 5.35 peatati Proletarski tööstusrajatise tulekustutustööd teise droonirünnaku tõttu," lisas ta hiljem postitust värskendades.

Golubevi sõnul keegi viga ei saanud ja kustutustööd jätkusid peatselt.

Ukraina relvajõudude teatel hoiustati naftahoidlas naftat ja naftatooteid, mida tarniti ka Vene okupatsiooniarmee vajadusteks.

Proletarsk asub umbes 250 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ja umbes 350 kilomeetri kaugusel Kiievi kontrolli all olevatest lahingupiirkondadest Ukraina idaosas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 599 350 (võrdlus eelmise päevaga +1170);

- tankid 8508 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 16 480 (+7);

- suurtükisüsteemid 17 056 (+71);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1161 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 923 (+0);

- lennukid 367 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 752 (+38);

- tiibraketid 2432 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 992 (+79);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2846 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina tabas Kurski oblastis veel ühte silda

Ukraina vägede rünnak tabas Venemaa Kurski oblastis veel ühte silda ning sellega püüab Ukraina häirida Venemaa lahingutegevust piirkonnas, teatasid pühapäeval Ukraina õhujõud.

Löök tabas ilmselt silda, mis ületab Seimi jõge Zvannoje küla lähedal, umbes 15 kilomeetrit Ukraina piirist põhja pool.

"Veel üks sild vähem. Õhuvägi jätkab täppislöökidega vaenlase ilmajätmist logistilistest võimetest," ütles õhuväe ülem Mõkola Oleštšuk.

Ta avaldas ka õhust tehtud video plahvatusest, mis läbis silda, jättes teele suure rebendi.

Millal rünnak aset leidis, pole päris selge. Vene sõjablogijad edastasid laupäevaga dateeritud fotosid ilmselt sama silla hävingu kohta.

Ukraina teatas varem, et hävitas reede hilisõhtul Gluškovo linna lähedal asuva silla, mis samuti ületas Seimi jõge.

Kiiev alustas 6. augustil enneolematu piiriülese rünnakuga Kurski oblastisse Venemaal ning väidab nüüd, et on seal kontrolli alla võtnud juba üle 80 asula.

Venemaa sõjablogijate järgi on mõlema silla hävitamine jätnud Venemaale vaid väga piiratud võimalused jõe ületamiseks Gluškovski rajoonis.