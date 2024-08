Juškin: Zelenski viskas Kurski pealetungiga Putinile proovikivi

Ukraina vägede tegutsemine Kurski all ja Venemaa juhtkonna kangekaelsus Donetskist vägesid mitte ära tuua võib viidata sellele, et valmistumine rahuläbirääkimisteks käib, sest mõlemad pooled tahavad väärtuslikku vahetuskaupa. Kõige väärtuslikum on sõjaline edu, mis Kurski pealetungiga on praegu pigem Ukraina poolel. Kurskis vallutatud territoorium pole suur, kuid löödud haav on valus.

"Mis on peamine – Venemaa psüühikas on see talumatu asi omaks võtta, et tegelikult võim ei suuda oma riiki, oma territooriumi kaitsta," ütles julgeolekuekspert Raivo Vare.

Millist mõju Venemaa-siseselt Kurski pealetung põhjustab ja kas on oodata võimu kõikumalöömist? Ukraina vallutuste praegust ulatust arvestades pigem mitte.

"Võimuvahetust Venemaal altpoolt tuleva surve tõttu ei ole kunagi olnud. Ajaloos alati on see olnud eliidisisene ümberkorraldamine. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas eliit sellele vaatab ja mida ta teeb. Praegu, olgem ausad, eliiti see väga ei puuduta," rääkis Vare.

"See on proovikivi Putinile, mille viskas Zelenski, et vaadata, kas Putin kuulutab välja mobilisatsiooni või mitte. Kui Putin seda teeb, muutub järsult edasine strateegia. Venemaa mobilisatsioonivaru on 25 miljonit, Ukrainal 10," tõdes Balti Venemaa uuringute keskuse direktor Vladimir Juškin.