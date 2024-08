Kaitseuuringute keskuse teadur: Baltikumis puudub klassikaline kaitsetööstus

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) teadur Tomas Jermalavičius ütles intervjuus ERR-ile, et Balti riikides puudub klassikaline kaitsetööstus kui selline, ent selle tekkimiseks on loomas aluseid ettevõtted, mis tegelevad kaitseväe tehnika remondi ja hooldusega.

Kas on võimalik loetleda, milline on Läti ja Leedu kaitsetööstuse ettevõtete põhitoodang? Ja kuidas võrdleksite Eesti, Läti ja Leedu kaitsetööstuse võimekust? Kellel on juhtroll?

Siin tuleb täpsustada, et ühelgi Balti riigil ei ole klassikalist kaitsetööstust. On mõned erandid, kus ettevõtted toodavad tooteid või osutavad teenuseid ainult sõjalistele klientidele. Suurem osa meie tööstuslikust võimekusest, tehnoloogiast ja pädevusest on kahesuguse kasutusega. See tähendab, et need põhinevad pädevustel, tehnoloogiatel ja toodetel, mis on välja töötatud tsiviilsektoris ning seejärel kohandatud kasutamiseks sõjaväe klientidele ja klientidele laiemas julgeolekusektoris (korrakaitse, luureteenistused, piirijulgeolek jne).

Paljudel juhtudel ei tööta meie ettevõtted isegi otseselt sõjaväe või julgeoleku lõppkasutajatele, vaid toodavad komponente ja alamsüsteeme või osutavad teenuseid suurematele välismaistele kaitsetöövõtjatele. Seetõttu on näha, et nende tööstusühendused nimetavad end alati "kaitseks ja julgeolekuks".

Me ei valmista tanke, hävituslennukeid, rakette, soomustõrjerelvi ega tulirelvi. Kõigil kolmel Balti riigil on tsiviilteaduses, tehnoloogias ja inseneriteaduses sarnane profiil, mis tähendab, et ka nende tugevused militaarklientide vajadustele vastamisel on sarnased. Need on peamiselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, elektroonika, sensoorika, robootika, tervise- ja energiatehnoloogia jms valdkonnad. Seega on igas riigis ettevõtteid, mis toodavad mehitamata sõidukeid, luure-, jälgimis- ja sidesüsteemidega integreeritud ISR-andureid, küberjulgeolekut ja tehisintellekti toetavaid lahendusi, droonivastast ja elektroonilist sõjavarustust, kosmosetehnoloogiat, meditsiiniseadmed ja lahendusi, mida vajavad nii sõjalised kui ka tsiviiljulgeolekuorganisatsioonid.

Muidugi on mõningaid erinevusi. Näiteks Leedus on maailmatasemel laseritööstus, mis tähendab, et leidub ettevõtteid, kes soovivad oma tehnoloogiaid sõjalises sektoris kasutada. Samuti õnnestus Leedul laiendada oma nanosatelliitide tööstust (selle tulemusena ostis Norra Kongsberg juhtiva ettevõtte). Eesti on maapealse robootika ja meretehnoloogia arenduses esikohal. Lätis keskendutakse palju 5G sidelahendustele ning tervishoiutehnoloogiale. Kuid üldiselt ei eristaks ma üht või teist riiki mõne konkreetse tootmisvõimekuse poolest kaugel ees olevana – neil on üsna sarnane profiil.

COVID-19 pandeemia ja sõda Ukrainas on ajendanud rohkem tähelepanu pöörama lokaliseeritud tootmisele ja kohalikele teenustele, lühendades seeläbi tarneahelaid ja tagades varustuskindluse ning tagades kiire juurdepääsu hooldusele ja remondile kriisiolukorras.

See tõukab kõigis Balti riikides investeeringuid nii sõjatehnika hooldusesse ja remonti (nt jalaväe lahingumasinad CV90 Eestis ja Boxer IFV Leedus) kui ka kohalikku tootmisesse (nt Patria soomusmasinad Lätis). See annab juba praegu olulisi tulemusi kohaliku kompetentsi ja võimekuse osas, mida saab kasutada ka välisklientide jaoks (nt Leedus asuv Saksa ettevõte parandab Saksamaal toodetud peamiste lahingutankide kahjustusi Ukraina sõjas). See loob aluse tõelisele ja klassikalisele kaitsetööstusele.

Kuid kõige olulisem areng, mis põhineb olemasoleval poliitilisel tahtel, meie relvajõudude hästi teadvustatud vajadustel ja geostrateegilisel reaalsusel, on alles toimumata – mitmesuguse laskemoona kohalik tootmine alates tulirelvade laskemoonast kuni granaatide, miinide ja suurtükiväe laskemoonani. Ja võib-olla kaugemas tulevikus ka teatud tüüpi raketid. Baltikumis on ainult üks töötav laskemoonavabrik – riigile kuuluv tehas Leedus, mis toodab väikesekaliibrilist (5,56 mm ja 7,62 mm) NATO standardi laskemoona. Kõik kolm riiki püüavad selles vallas edasi liikuda ning välisinvesteeringute ja kompetentsi toel rajada kohalikku laskemoona – eriti 155 mm suurtükimürskude – tootmist, kuid nende ambitsioonide täielikust elluviimisest oleme veel veidi maas.



Kaitsetööstuse osa moodustab Eesti SKT-st alla protsendi. Kui palju moodustab kaitsetööstus Läti ja Leedu SKT-st?

Tulenevalt asjaolust, et meil ei ole kaitsetööstust selle kitsas tähenduses, on hinnangud üsna ebatäpsed, kuna militaarklientidele või välismaistele kaitsetöövõtjatele tooteid tootvatel ettevõtetel on reeglina tootesarju ka tsiviilklientidele. Seega hõlmab meie julgeoleku- ja kaitsetööstuse loodud lisandväärtuse arvestamine alati ka mittekaitseliste klientide teenindamisest saadavat tulu.

Leedu valitsuse hinnangul oli riigi julgeoleku- ja kaitsetööstuse käive 2022. aasta seisuga umbes 700 miljonit eurot, mis on 46 protsenti suurem kui 2018. aastal ning on alates 2022. aastast sõjast tingitud nõudluse tõttu kindlasti kasvanud. See moodustab aga vaid ligikaudu ühe protsendi riigi SKT-st. Samal aastal teenisid kõik Läti julgeoleku- ja kaitsetööstuse föderatsiooni kuuluvad ettevõtted tulusid ligikaudu 750 miljonit eurot ehk ligikaudu 1,8 protsenti SKT-st. Kuid mõlemal juhul tuleks neid numbritesse ettevaatlikult suhtuda, sest me ei tea, kui suur osa sellest saadi julgeoleku- ja kaitseklientidelt, mitte kaupade ja teenuste müümisest täielikult tsiviilturgudele.

Kas teie arvates oleks kasulik FPV-droonide masstootmine? Mis on sellise ettevõtmise peamised takistused? (FPV ehk first person view on drooni või mõne muu mehitamata õhusõiduki lennutamise viis, kus kaugpiloot ise õhusõidukit ei näe, vaid lennutab seda spetsiaalsete prillide, telefoni, arvuti või muu vahendi kaudu - transpordiamet)

FPV-droonidel on sõjapidamises kasvav roll. Samas me ei peaks nende arendamist pidama tähtsamaks investeeringutest muudesse võimetesse, nagu suurtükivägi või soomustõrjerelvad. Probleem on selles, et nende tootmises on absoluutse ülekaaluga riik Hiina, keda Eesti liitlaseks ilmselt pidada ei saa.

Euroopa Liit on määratlenud selle võime osas esinevad tööstuslikud puudujäägid, nii et masstootmine Baltikumis aitaks sellega tegeleda. Samuti suurendaks nende tootmine nende kättesaadavust meie enda relvajõududele sõja ajal ja mis veelgi olulisem, suurendaks meie võimet aidata Ukrainat jätkuvas võitluses Venemaa vastu.

Väljakutseid on mitmesuguseid. Mõned neist on tavalised – raha, inimesed, teadmised – ja nendega saab toime tulla erinevate rahaliste toetusmehhanismide, investeerimisstiimulite, koolitusprogrammide, oskusteabe jagamise, aga eelkõige mehhanismide kaudu, mis pakuvad disaineritele ja tootjatele pidevat kokkupuudet lahinguväljaga, sõjaliste lõppkasutajate tegelikkust ja dünaamilisi vajadusi.

Balti mehitamata õhusõidukite tootjad (mitte ainult FPV-droonide, vaid ka erinevate juhtimistaseme jaoks mõeldud sõjaväe eridroonid) proovivad oma lahendusi Ukrainas testida. Leedu kaitseministeerium on enne selliste tootjatega lepingute sõlmimist teinud kohustuslikuks läbida Ukrainas elektroonilise sõjapidamise test. Muidugi on seda lihtsam öelda kui teha, sest mõnikord ei soovi ukrainlased jagada kõiki andmeid nende kasutatava varustuse lahinguväljal toimimise kohta. Kuid üldiselt on pidev tagasiside sõjaväe lõppkasutajatega võtmetähtsusega, et FPV ja kõik muud massiturule orienteeritud droonid, millest enamik on loodud tsiviilkasutust silmas pidades, oleks lahingutingimustes hästi kohandatud ja kasulikud.

Mis puudutab veel FPV-droone, on üks väljakutseid komponentide tarneahelad. Enamik neist hangitakse tavaliselt Hiinast (mitte ainult droonid ise), kuid see ei ole kindlasti Balti riikide, NATO ja EL-i pikaajalistes strateegilistes huvides. Üks Leedu tootja ütles, et neil õnnestus nüüd peaaegu täielikult hankida oma drooni komponendid mitte-Hiina tarnijatelt, kuid see võttis aega ja muutis lõpptoote kallimaks. Seega, asjade laiemas pildis, peame selle väljakutse ületama, hoides samal ajal kulusid madalal.

Kas teie hinnangul on Baltikumis võimalik kaitsevaldkonna kohalikku tootmist suuremas mahus kasutada?

Tarnekindlus ja juurdepääs kriisi- ja sõjaajal on vaid osa erasektori ärilistest kaalutlustest ja investeerimisotsustest. Isegi kui need kaalutlused on tugevad, on vaja olla konkurentsivõimeline rahvusvahelistel turgudel ning tugineda konkurentsieelistele ja tehnoloogilisele eelisele, mida meie tööstused omavad või mida nad soovivad üles ehitada. Balti riikide relvajõud ei saa olla nende ainus klient. Need on väikesed ja neil on piiratud (ja mõnikord üsna elementaarsed) vajadused, mis ei õigustaks suuri investeeringuid. Nende ostujõud, kuigi see kasvab, ei ole ka kohalikule tööstusele täielikult kättesaadav – suur osa meie kaitseinvesteeringutest on suunatud relvade ja varustuse ostmisele välismaistest allikatest, kuna kohalikud analoogid pole võimalikud. Meie tööstused peavad alati otsima kasumlikke nišše ja võimalusi nendes niššides laiemate rahvusvaheliste turgude hõivamiseks. Paljudel juhtudel on vaja partnerlust suurte kaitsetööstusettevõtetega. Kuid eelistatum lahendus on mastaabi suurendamine siseriiklike vajaduste, rahvusvaheliste turgude ja tsiviil-sõjalise kasutuse vahel.

Miks läks Saksamaa kaitsetööstuse lipulaev Rheinmetall Leetu, aga mitte Eestisse või Lätti?

See on Leedu ja Saksamaa vahelise pikaajalise strateegilise kaitsepartnerluse tulemus, mis sai alguse erinevate relvasüsteemide ja varustuse soetamisest, seejärel jätkus Saksamaa juhitud NATO EFP lahingugrupi näol ja peaks laienema koos Saksa brigaadi alalise paigutamisega Leetu.

Riik on saanud tuttavaks mõnedele peamistele kaitsetöövõtjatele, kes teenindavad Saksamaal valmistatud varustust (nt Leedu kaitsevaldkonnan teenuseid osutavad ettevõtted, mis hooldavad ja remondivad erinevaid sõidukeid, alates tankidest ja jalaväe lahingumasinatest kuni iseliikuvate haubitsadeni, kuuluvad Rheinmetallu ja KMW ühisomandisse). Samuti on riik saanud tuttavaks laiemale Saksa tööstusringkonnale, kuna Saksa ettevõtted tegid suuri investeeringuid sellistesse valdkondadesse nagu Saksamaa autotööstuse komponentide tootmine.

Miks peaks Rheinmetall või mõni muu suurettevõte üldse investeerima ja Balti riikidesse tulema? Milline riik on kaitseinvesteeringute jaoks atraktiivsem?

Arvestades tohutut lõhet suurtükiväe tootmisvõimsuste ning NATO riikide ja Ukraina vajaduste vahel, otsivad tootjad uusi võimalusi selle tootmise laiendamiseks. Nad kaaluvad mitut tegurit, sealhulgas üldist ärikeskkonda, kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavust, maad ja infrastruktuuri, maa tsoneerimist, keskkonna- ja ohutusnõudeid jne.

Kokkuvõttes on Leedu teinud edusamme oma ärikeskkonna parandamisel, mille tulemusel on ta Maailmapanga Ease of Doing Business edetabelis 11. kohal (võrreldes Eesti 18. ja Läti 19. kohaga). Kuid kõik kolm on oma ärikeskkonnas üsna sarnased ja saavutavad edu välisinvesteeringute kaasamisel, sealhulgas kaitsevaldkonnas (nagu kinnitab kaitse-AI-firma Helsing hiljutine teade Eestisse kontori rajamisest).

Leedu valitsus seadis selle konkreetse Rheinmetalli investeeringu absoluutselt tähtsaimaks prioriteediks ja astus samme tagamaks, et kõigi lubade hankimise protsess lüheneb tavapäraselt kahelt aastalt vaid poole aastani. Ka suured investeeringud kaitsesektorisse tehti 20 aasta jooksul ettevõtte tulumaksuvabalt. Ametivõimud leidsid kiiresti tehase jaoks sobiva riigimaa ja pidasid seniste rentnikega tõhusaid läbirääkimisi selle vabastamiseks. Parlament võttis hiljuti vastu ka spetsiaalse julgeoleku- ja kaitseseaduse, mis suurendab veelgi läbipaistvust, prognoositavust ja valitsuse ja tööstuse vahelise suhtluse mehhanisme, millest on kasu kogu sektorile, mitte ainult sellele konkreetsele projektile. Rheinmetalli investeeringu saamine oli tõesti kogu valitsuse meeskonnatöö, kuid isegi siis ei olnud seda kerge teha.