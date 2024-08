RKIK kuulutas välja valikpakkumise laskemoona tootmiseks Ämaris

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) kuulutas välja valikpakkumise, et leida lahing- ja laskemoonatootja Ämari sõjaväelinnakusse.

Valikpakkumise võitja kasutusse läheb Ämari sõjaväelinnakus ligi 8900 ruutmeetri suurune ala koos platsi, kerghalli, kaitsevalli ja kommunikatsioonidega ning kuni seitsme laskemoonahoidlaga.

Valikpakkumise tingimus on muu hulgas ala kasutusse andmine kuni viieks aastaks ja seda tuleb kasutada laskemoona või lõhkeainet sisaldava lahingumoona valmistamiseks. Samuti peab valikpakkumise võitja omama tootmisega alustamise ajaks tootmiseks nõutud lube. Tootmise kulud kannab valikpakkumise võitja.

RKIK-i peadirektori asetäitja Katri Raudsepp selgitas, et kui kaitseministeeriumi arendatava kaitsetööstuspargi valmimine võtab riigi eriplaneeringu ja oma mastaapsuse tõttu paar aastat aega, siis kaitseväe territooriumi kasutamine Ämaris annab võimaluse ettevõttel moona tootmisega kohe alustada.

Raudsepa sõnul on kohtumised Eesti kaitsetööstuse esindajatega andnud selge signaali, et ka kohalikel kaitsetööstusettevõtetel on huvi oma äri laiendada ja valikpakkumises osaleda.

Valikpakkumiste hindamisel võetakse arvesse ettevõtte koostatud detailset tegevuskava, ettevõtte (koos osanike/aktsionäridega) käivet, Eesti kaitseväe vajadust toote järele, toote lepingulist kaetust ja riigivara eest makstavat kasutustasu.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10. oktoober ja tootmine peab Ämari sõjaväelinnakus algama hiljemalt 2025. aasta esimeses pooles.