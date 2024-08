WSJ: USA rohekütuse idufirmadel on käes rasked ajad

Ajaleht The Wall Street Journal võttis vaatluse alla rohelist kütust tootvad idufirmad ning kirjutab, et USA-s läheb fossiilkütustest võõrandumine vaevaliselt ning rohekütuse sektoril on käes rasked ajad ja mitmed firmad varisesid kokku.

Lennufirma United Airlines toetatud firma, mis muutis prügi lennukikütuseks, lõpetas tegevuse. Veel üks, Airbusi ja JetBlue'i toetatud rohekütuse firma, läks pankrotti. Ka energiafirmad Chevron, BP ja Shell vähendavad investeeringuid, vahendas The Wall Street Journal.

"Esimeste päevade põnevus ei vastanud haibile," ütles idufirma Plug Power tegevjuht Andy Marsh. Tema firma toodab rohelist vesinikku, mis peaks muutma keemia ja terasetööstuse keskkonnasõbralikumaks.

Plug Poweri aktsia on pärast USA kliimaseaduse vastuvõtmist langenud enam kui 90 protsenti, seadus võeti vastu kaks aastat tagasi. Biokütuste idufirma Gevo aktsia, kus Marsh on juhatuse liige, on selle perioodi jooksul langenud umbes 80 protsenti.

Kasvavad kulud muutsid projektide jaoks raha leidmise keerulisemaks. Samas ilma puhaste kütusteta jätkub ka heitkoguste tõus ning see ohustab USA-s kliimaeesmärkide saavutamist.

Olukorra teevad veel keerulisemaks kõrged intressimäärad ja tarnehäired. USA-s viibib ka riigisiseste toetuste kasutusele võtmine.

Tööstusharud juba vaatavad oma strateegiat üle. Uus-Meremaa riiklik lennufirma tühistas oma 2030. aasta heitkoguste eesmärgi, viidates alternatiivsete lennukikütuste piiratud kättesaadavusele.

"Uue tehnoloogia hankimine, et teha seda, mida fossiilkütuste tööstus on teinud üle 80 aasta, on väga keeruline," ütles Shelli poolt toetatud idufirma LanzaJet juht Jimmy Samartzis.

LanzaJet alustab tootmistegevust Georgia osariigis, kus valmib USA üks esimesi tehaseid, mis toodab puhast lennukikütust. Ehitus läks varem eeldatust palju kulukamaks, ilma toetusteta maksab selle kütus ligi kaks korda rohkem kui tavaline lennukikütus.