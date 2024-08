Tsahkna ei kandideeri Eesti 200 juhatusse

19. novembrist 2023 ehk üheksa kuud Eesti 200 juhtinud Tsahkna ütles ERR-ile, et tegi otsuse mitte kandideerida erakonna juhtorganitesse.

"Uue valitava erakonna esimehe ja juhatuse kõige suurem eesmärk on viia erakond kohalike omavalitsuste valimistele järgmisel aastal. Mina olen läbi rääkinud erakonna sees selle, et pühendan oma energia välispoliitikale välisministrina ja ka valitsuses toimuvale, kus minu kompetents ja kogemus on kõige vajalikum. Las tulevad uued ja värsked inimesed, kes viivad erakonna edasi kohalikele valimistele," sõnas Tsahkna.

Praegusest erakonna juhatusest ei kandideeri lisaks Tsahknale (kes kuulus sinna esimehena) ka Marek Reinaas ja Kadri Napritson-Acuna.

Ei kandideeri ka Hendrik Johannes Terras, kellele jääb võimalus juhatusse pääseda, kui temast saab erakonna esimees. Seevastu Kristina Kallas kandideerib nii erakonna esimeheks kui ka juhatuse liikmeks.

Praegusest juhatusest kandideerivad lisaks Kallasele juhatusse uuesti ka Toomas Uibo, Tarmo Tamm ja Aleksei Jašin.

Veel kandideerivad juhatusse Liisa Pakosta, Irja Lutsar, Igor Taro, Peeter Tali, Ando Kiviberg, Ivo Kappet, Daniel Kõiv, Kristina Masen, Kristo Mägi, Mihkel Mooste, Joanna Veeremaa, Sander Maripuu, Joel Jesse, Erich Kiviselg, Jaan Tepp, Marko Sandre ja Sander Udam.

Sarnaselt Tsahknale ei kandideeri Eesti 200 juhatusse ka erakonna endine esimees ja riigikogu spiiker Lauri Hussar. Tema kandideerib erakonna aukohtu esimehe kohale. Tema konkurendiks on Mait Kornet.

Revisjonikomisjoni liikme kohale kandideerivad: Marek Reinaas, Ron Luvistsuk, Pille Tsopp-Pagan, Talvit Priimägi, Renata Lukk.

Eesti 200 üldkogu toimub 31. augustil.