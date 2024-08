Endine asekantsler Timo Tatar ei välistanud Eleringi juhiks kandideerimist

Märtsis kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsleri kohalt lahkunud Tatar ütles ERR-ile, et peale lahkumist oli plaan, et suvi jääb puhkamiseks ning sellest plaanist on ta kinni pidanud. Uue ametikoha kohta on uudiseid oodata sügisel lausus ta.

"Pigem erasektor. Kokkuleppeid hetkel ei ole teinud," ütles ta, ja lisas, et eelistatud valdkond on ikka energeetika.

Küsimusele, kas ta kandideerib riigiettevõtte Eleringi uueks juhiks, vastas Tatar, et "no vaatame". "Hoiame erinevad võimalused lahti," lisas ta.

Eleringi juhi konkursile laekus 28 avaldust, uus juht peaks ametisse asuma uue aasta alates. Taavi Veskimägilahkus mullu 1. juulil omal soovil Eleringi juhi ametist, sest saati on ettevõtet juhtinud Kalle Kilk, kelle Eleringi nõukogu nimetas ametisse 2024. aasta lõpuni.

Tatar töötas energeetika asekantslerina aastatel 2019 kuni 2024. Enne seda oli ta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja. Tatar on olnud viimastel aastatel üks mõjukamaid Eesti energeetikavaldkonna arengu suunajaid.