Pevkur: ametist lahkunud tippjuhtidele tuleks kehtestada jahtumisaeg

Näiteid kõrgete riigipalgaliste tööleasumisest oma endisesse valitsemialasse erasektoris on olnud teisigi, kuid esmaspäeval tuli avalikuks kaks sellist juhtumit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nimelt hakkab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi endine asekantsler Timo Tatar juhtima Leedu energiakontserni Ignitis tegevust Eestis. Asekantslerina kujundas Tatar riigi energiapoliitikat.

Endine kaitseväe juhataja Martin Herem alustab aga tööd kaitsetööstusettevõttes Frankenburg Technologies.

Kaitseminister Hanno Pevkuri arvates oleks vaja selliste olukordade vältimiseks kehtestada nn jahtumisaeg, mille jooksul ei saaks endised riigitöötajad ühe või kohati isegi kahe aasta jooksul töötada erasektoris teatud ametikohtadel.

"Kui näiteks Timo Tatar oleks läinud kusagile toitlustussektorisse, siis ei oleks ju keegi tõstnud seda küsimust. Küsimus ikkagi praegu tõusis sellest, et ta läks ise ettevõttesse, mis hakkab kasutama neid toetuseid, mida riigi poolt eeldatavasti hakatakse sellele sektorile maksma," lausus Pevkur.

Pevkuri kinnitusel on ta palunud riigikaitsekomisjoni esimehel Kalev Stoicescul see teema parlamendis arutlusele võtta. Mõttevahetuse käigus tuleks ka otsustada, kas sarnaselt erasektoriga peaks riik jahtumisajal endistele töötajatele hüvitist maksma.

Praegu veel riigisekretäri ametis olev Taimar Peterkop ütles, et ta ei ole veendunud, kas riik saab endale sellist käitumist lubada. "Kas see mõistlik on. See tuleks põhjalikult läbi analüüsida. Ühelt poolt on see liiga kallis ja teiselt poolt sellise asja jõustamine ja järelevalve tegemine on ka päris ressursimahukas," ütles Peterkop.

Pevkuri sõnul tulebki vaadata, mis on riigile olulisem. "Kas riigile on olulisem see, et oleks aus konkurents ja oleks läbipaistvus, et need inimesed, kes vastutavad näiteks riigi rahakoti eest, ei läheks järgmisel päeval ise seda rahakotti kasutama ja tekivad sellised kuldsed käerauad," rääkis Pevkur.

Pevkuri sõnul võiks hüvitise määramist otsustada juhtumipõhiselt, öeldes et näiteks kaitseväe juhataja saab niikuinii riigilt eripensioni. Samuti poleks vaja jahtumisaega kehtestada tavalistele ministeeriumi ametnikele või kaitseväe töötajatele, vaid ainult tippjuhtidele.

Peterkopi arvates kärbiks see aga valdkonna spetsialistide tiibu. "Me oleme nii väike ühiskond, meil need võimalused on suhteliselt piiratud. Konkurentsi on igal pool suhteliselt tagasihoidlikult, et sageli avalikus sektoris see kõige suurem väärtus, mis kaasa tuuakse erasektorile, ongi need teadmised," lausus Peterkop.

Peterkop lisas, et 2021. aastast kehtib ametnikele lobistidega suhtlemise hea tava, kus on mainitud ka jahtumisaja põhimõtted. Selle täitmine pole aga kohustuslik.