Kuuma suve tõttu on võiletid hõredaks jäänud

Suvekuudel on Eestis kuuma ja kuiva ilma tõttu piima rasvasus madalam, mistõttu on ka või tootmine väiksem ja kauplustes valik kesisem.

Farmi ja Tere juhatuse liige Ülo Kivine selgitas, et koore puudus on tingitud Eesti kuumast ja kuivast suvest: "Täna küll tõesti on nädalaid juba vihma sadanud, aga Eesti suured karjad on valdavalt ikkagi farmides sees ja seetõttu on piimarasva lihtsalt vähem."

Kivine ütles, et kui näiteks talvel Eesti lehm toodab umbes 60 kilo võid kuus, siis suvel jääb see 48-50 kilo kanti.

"Traditsiooniliselt on suvel piim rasvavaesem ja viimased paar aastat on olnud igal suvel koore defitsiit," tõdes Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Kertu Kärk.

Juulis uuendas ka suurettevõte Nordic Milk või tootmise masinaid, mistõttu firmasse kuuluvate Tere ja Farmi või tootmismahud on olnud tavapärasemat madalamad.

Kuna enamus kauplusi müüb peamiselt Eesti päritolu võid, on paljude poodide või valik koore puuduse tõttu praegu kesine. Peaaegu kõik Eesti võitootjad teavitanud või tarneraskustest.

"See on tõesti tekitanud olukorra, kus siis kauplustes võib kohata auke riiulitel, kus siis peaks olema tavapäraselt või," kommenteeris Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido või defitsiidi kohta.

Tegemist ei ole Kärki sõnul ainult Eesti probleemiga: "Sel aastal on Eestis koore defitsiit eriti suur, sest ka maailmaturul on koore puudus ja nõudlus suur."

Kivine ütles, et sarnane koorepuudus oli Eestis ka 2017. aastal. "Defitsiit ja puudus tekitab inimestes võib-olla sellise hetke, kus, kui seda võid on, siis võetakse mitte tavapäraselt üks-kaks pakki, vaid hulga rohkem," rääkis Kivine defitsiidi mõjust ostlejatele.

Mõjutab ka teisi piimatooteid

Piimarasva ei kasutata ainult või toomiseks, vaid ka näiteks täispiima, hapukoore ja rõõsa koore valmistamiseks. Koore puudusest on seetõttu mõjutatud ka teiste piimatoodete hinnad, nagu näiteks hapukoor, vahukoor ja kohvikoor.

Coop on erandkorras tellinud täiendavaid koguseid võid näiteks Lätist ja Leedust. Firma sõnul peaksid sel nädalal võivarud kauplustes taastuma.

"Meile saabunud mitmeid klientide küsimusi ka, et miks või on otsas ja millal on võimalik saada. Aga jah, et nüüd on hea meel tõesti kõigile öelda, et selle nädala jooksul need varud taastuvad ja kauplustes olukord normaliseerub," kinnitas Miido.

Koorepuudus peaks Kivise sõnul lahenema järgmiste nädalate jooksul, kui ilm ei ole enam nii kuiv ja lehmad hakkavad rammusamat piima tootma.

Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk leidis, et koore puudus võib kesta veel mitu kuud.