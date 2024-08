Lätis käib vaidlus pankade kasumi maksustamise üle

Küsimus, kas ja millisel kujul kehtestada pankade erakordse kasumi maks, tekitab Läti koalitsiooni moodustavate poliitiliste jõudude seas eriarvamusi. On üksmeel selles, et eelarvetulusid saab suurendada pangandussektori kaudu, kuid maksu vormi osas on eriarvamusi.

Majandusminister Viktors Valainis on teinud ettepaneku kehtestada pankadele individuaalne liigkasumi maks. Kui pank suurendab laenuandmist, võiks tasutud maksu tagasi nõuda.

Seimi eelarvekomisjoni aseesimees ja Progressiivide fraktsiooni juht Andris Šuvajevs näeb sellises lähenemises bürokraatlikke riske ning pooldab ilma eranditeta kõigile pankadele kohaldatava kasumimaksu kehtestamist, teatas Läti Rahvusringhääling.

"Ma arvan, et me muudame Läti poliitikas küsimusi tihti keerulisemaks, püüdes heade kavatsustega leida paremaid lahendusi, kuid minu arvates oleks parim lahendus selge ja otsene ülemäärase kasumi maks, millest saame objektiivselt määrata riigieelarvesse kogutava summa. See iseenesest julgustab laenuandmist," ütles Šuvajevs.

"Ma kardan, et täiendavate tingimuste kehtestamine võib tekitada eelduseid või püüdlusi laenuandmise näitajate ümardamiseks, mis looks riigile täiendavat bürokraatiat kontrollimaks, kas teatatud laenuandmise tasemed vastavad tegelikkusele. Seega minu arvamus oleks, et tuleks vaadata selget ja lihtsat ülemäärase kasumi maksu ilma täiendavate tingimusteta," selgitas Šuvajevs.

Rahandussektor on erakordse kasumi maksu idee vastu ning ka seimi eelarvekomisjoni juht Janis Reirs on skeptiline.

Reirs ennustas komisjonis laiaulatuslikku arutelu võimalike valikute üle, kuidas suunata suurem osa pankade tuludest riigieelarvesse. Tema sõnul võiks kaaluda ideed üle vaadata pankade tulumaksukohustus.

"Maksusüsteem ei tohiks olla karistav inimestele või ettevõtetele. Me räägime väidetavalt pankade ülemäärasest kasumist. Maksusüsteem peaks olema toetav. Praegu me ei kohusta panku maksma tulumaksu, kuid soovime neile kehtestada ülemäärase kasumi maksu. See tundub veidi vale, nii et võib-olla, kui on vaja lisavahendeid, peaksime sellel aastal finantsasutustelt võtma tulumaksu, mida finantsasutused üle maailma maksavad," ütles Reirs.

Lätis algas arutelu pankade kasumimaksu kehtestamise üle eelmisel aastal. Koalitsioonis oodatakse arutelu täiendavate meetmete ja maksu kehtestamise üle sel või järgmisel nädalal.