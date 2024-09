ERR Riias: Läti plaanib muuta tööjõu maksustamise korda

Loomulikult on ka Lätis järgmiste aastate eelarvete eelistus kaitsevõime, kuid sama palju tähelepanu pöörab valitsus majanduse arengule ja konkurentsivõimele Balti riikide sees ja väljaspool seda.

Valitsus kaalus koos tööandjate organisatsioonidega 16 erinevat maksumuudatuste varianti, kuid lõpuks jõuti üksmeelele, et käibemaksu ei tõsteta, kuid ümber kujundatakse tööjõu maksustamine.

"Hoolimata sellest, et kogu Euroopas on majanduskasv tugevalt aeglustunud, loodame Lätis nende muudatuste abil mitte maha jääda ja teha nii, et meie ettevõtete seisukohtadega oleks arvestatud," ütles Läti peaminister Evika Silina.

95 protsendil töötajatest jääb brutopalk alla 4000 euro ja nemad peaks hakkama rohkem raha kätte saama. Eriti tunnevad netosissetuleku muutust need, kelle brutoteenistus jääb alla 2500 euro kuus.

"Loobume erinevast tulumaksuvabast miinimumist ja kehtestame kõigile töötajatele võrdse tulumaksuvaba miinimumi. Praegu on olnud väga keeruline mõista, milline siis tõepoolest on maksuvaba osa sissetulekust. Näiteks väiksemate palkade puhul oli see 500 eurot, kuid 1800-eurose palga korral puudus see sootuks. Järgmisest aastast on maksuvaba osa kõigile 510 ja ülejärgmisel aastal 550 eurot," selgitas Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.

Pensionäride tulumaksuvaba miinimum tõuseb kaks korda ehk 1000 euroni kuus. Kelle sissetulek selleni ulatub, saab 100 eurot rohkem kätte.

Selgemaks ja ühtlasemaks muudetakse ka üksikisiku tulumaksu protsent. 25,5 protsenti saab see olema neil, kes teenivad kuni 8775 eurot kuus, üle selle on maksumäär 33 protsenti. Et aga tulumaksuvaba miinimum sissetulekust enam ei sõltu, jääb kõigile rohkem raha kätte.

Siiski plaanitakse uuendust neile, kelle sissetulek on väga suur.

"Kolm protsenti täiendav maksumäär hakkab kehtima neile, kes teenivad aastas üle 200 000 euro. See arvestab kõikvõimalikke sissetulekuid, mitte ainult töötasu. Näiteks kinnisvara müügist saadud raha või mõnd muud tulu," ütles Ašeradens.

Samas plaanitakse Lätis tõsta aktsiise, kuid näiteks Lätile omaste köögi- ja puuviljade ning marjade käibemaksumäär jääb endiseks ehk 12 protsendile.

Lõplikke otsuseid veel pole, sest eelarvearutelud parlamendis on alles ees.