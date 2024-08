Kreml püüab venelasi veenda, et Kurskis toimuv on uus normaalsus

Kremli propagandistid valmistavad avalikku arvamust ette, et normaliseerida ajateenijate saatmist lahingutegevusse piiriäärsetes piirkondades, samal ajal kui ametnikud kaaluvad uue mobilisatsioonivooru plusse ja miinuseid ning Kurski piirkonnas on ees ootamas kubernerivalimised.

Selleks, et olukord kiiremini rahuneks, kaasab Kreml propagandiste, et aidata venelastel kohaneda selle uue reaalsusega. Nad kasutavad taas terminit "uus normaalsus", mida Kreml kasutas nii ülemaailmse pandeemia ajal kui ka täiemahulise sõja alguses, teatasid erinevad allikad sõltumatule veebiväljaandele Meduza.

"See terminoloogia on vajalik, et inimesed tajuksid toimuvat mitte kõrvalekaldena, vaid uue, ehkki ajutise normina. See peaks rahustama," selgitas üks meediakujundaja, kes teeb koostööd Putini administratsiooni sisepoliitika osakonnaga.

Meduza allikatele tuginedes on kolm narratiivi, mida nüüd levitatakse: tunnistatakse, et Ukraina tõepoolest ületas piiri Kurski oblastis, väidetakse, et nad lüüakse paratamatult tagasi, kuid see võtab aega ning Venemaa avalikkus peab olema kannatlik.

Samal ajal kutsutakse elanikke üles suunama oma negatiivsed emotsioonid heategevuslikesse üritustesse, et koguda abi Kurski piirkonnale. Putini administratsioon on juba "soovitanud" ka piirkondlikel valitsustel korraldada korjandusi.

Mis puudutab eelseisvaid kubernerivalimisi Kurski piirkonnas (kus praegu on kohusetäitjaks Aleksei Smirnov), siis eelhääletamine algab 28. augustil ja põhihääletuspäev on septembri alguses. Varem teatas Verstka, et võimud arutasid valimiste tühistamist ja Smirnovi asendamist teise valitud kandidaadiga. Kuid Meduza Putini administratsioonile lähedased allikad seda ei kinnitanud.

"Kunagi ei tea, millised kuulujutud piirkonnas levivad. Tühistamine suurendaks paanikat: see tähendaks, et kogu piirkond on ohus," ütles üks Kremlile lähedane allikas. Tema sõnul võiks uue kuberneri valimisest loobumine jätta kohalikele mulje, et piirkond on juba hüljatud. Sama allikas rõhutas ka, et hääletamisele ei ole mingeid ohte, väites, et Donbassis toimusid valimised ja referendumid sõja tingimustes ning midagi ei juhtunud.

Varem väitis Tšetšeeni eriüksuste komandör Apti Alaudinov, et mitte ainult lahingud Kurski piirkonnas, vaid ka sõda ise lõpeb kahe või kolme kuu jooksul. Alates sissetungi algusest on Alaudinovist saanud valitsuse ootamatu kõneisik Kurski piirkonna jaoks.

Meduza allikas, kes on Venemaa valitsusele lähedal, ja teine Putini administratsioonile lähedane allikas väitsid, et kohe pärast Ukraina pealetungi algust arutasid Kremlis ametnikud uue mobilisatsioonivooru väljakuulutamist. Ühe allika väitel olid aga paljud kabinetiministrid ja oligarhid selle vastu, kuna kardetakse tööjõupuudust. "See lööks majandusest välja viimasegi tööjõu. Pole enam kedagi, kes töötaks. Ja kui mõned võetakse ära, siis teised põgenevad," selgitas ta.

Samal ajal rõhutas allikas, et ta ei tea, mil määral riigi kõrgeim juhtkond selliseid argumente arvestab. Tema arvates on tõenäolisem, et Venemaa kaasab Kurski piirkonna lahingutesse suure hulga ajateenijaid. Kaks Putini administratsioonile lähedast allikat väitsid, et riigimeedia valmistab juba avalikku arvamust selleks ette.