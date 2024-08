Tallinnas toimus Ukraina iseseisvuspäeval tänurongkäik

Lipuheiskamisele kohale tulnud laulsid Ukraina ja Eesti hümni.

Pärastlõunal toimus vanalinnas Eesti Ukrainlaste Kongressi korraldatud tänurongkäik "Au Ukrainale! Elagu Eesti!".

Rongkäik algas Laboratooriumi tänavalt Ukraina Kultuurikeskusest ja liikus läbi vanalinna Vabaduse väljakule, kus toimus Ukraina ja Eesti lippude all rahvakoosolek.

Eesti Ukrainlaste Kongressi juht Vira Konõk rõhutas, et tegu oli tänurongkäiguga.

"Me täname Eestit, et Eesti ja eesti rahvas toetab Ukrainat kogu aeg. Ja muidugi Ukraina iseseisvuspäeva me tähistame koos eestlastega ja teiste rahvustega ja see on väga pidulik meie jaoks. Me meenutame, et Ukrainas toimub sõda ja meil on erinevad tujud –pidulik ja kurb," rääkis ta.