Slovakkia haridusjuht keeldub rakendamast LGBTQ+-vastaseid meetmeid koolides

SNS, mis kuulub Slovakkia valitsuskoalitsiooni koos peaminister Robert Fico Smer partei ja sotsiaaldemokraatliku Hlas (Hääl) parteiga, teatas kaks nädalat tagasi, et kavatseb septembris esitada koolidele suunatud LGBTQ+ propaganda vastase seaduse. Eelnõu eesmärk olevat luua tingimused, et haridus jääks neutraalseks ja keskenduks traditsioonilistele väärtustele.

Drucker, kes esindab Hlas parteid, ütles kolmapäeval, et ta keeldub kategooriliselt ettepanekut haridussüsteemis rakendamast. Koalitsioonilepingu järgi on ministeeriumid kolme partei vahel ära jagatud, mistõttu Hlasil on autonoomia hariduse üle.

"Haridussisu määravad minu ametiaja jooksul eranditult eksperdid ja õpetajad," ütles Drucker kolmapäevasel pressikonverentsil, kus ta tutvustas 89 koolireformi paketti. "Ma lükkan kategooriliselt tagasi igasuguse hariduse politiseerimise ja impulsiivsed sekkumised haridusse."

Mis praegu näib olevat väike erimeelsus, võib areneda suuremaks lõheks valitsuskoalitsioonis, kuna mitmed Smeri ja SNS-i parlamendiliikmed on võtnud sõna LGBTQ+ liikumise vastu.

Slovakkia kultuuriminister Martina Šimkovicova süüdistas eelmisel kuul seksuaalvähemusi Euroopa madalas sündimuses, samas kui peaminister on nimetanud võitlust sooideoloogiate vastu üheks oma valitsuse prioriteediks.

Druckeri avaldused tulevad keerulisel ajal, kui tuhanded inimesed protesteerivad ja nõuavad Šimkovicova tagasiastumist tema otsuste tõttu, mis ähvardavad meediavabadust ja kultuuriasutuste sõltumatust.