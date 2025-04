Ungari parlament kiitis heaks LGBTQ-vastased põhiseadusmuudatused

Põhiseadusmuudatused LGBTQ-kogukonna vastu sätestavad, et inimene saab olla vaid mees- või naissoost. Seda sätet peetakse Pride'i marsside keelustamise õigusliku aluse tugevdamiseks.

Üks vähemuste vastu suunatud muudatustest lubab võtta ajutiselt kodakondsuse topelt- või mitme kodakondsusega isikutelt ning võib olla suunatud USA-Ungari topeltkodakondsusega miljardäri George Sorose vastu, kes figureerib sageli populistlikes vandenõuteooriates. Säte kehtib ka juhul, kui kodakondsus on sünnijärgne, vahendas BNS.

Muudatusi toetas parlamendis 140 ja vastu oli 21 saadikut.

Valitsuspartei on öelnud, et see samm on suunatud "spekulantide" vastu, kes rahastavad välismaalt "libavabaühendusi, ostetavaid poliitikuid ja nn sõltumatut meediat".

Sellega seotud õigusakt, mille üle hääletatakse hiljem, näeb ette, et Ungari kodakondsus võidakse peatada maksimaalselt 10 aastaks ja asjaomased isikud võidakse riigist välja saata.

Ettepaneku kohaselt moodustaksid erandi teiste EL-i liikmesriikide kodanikud ja veel mõned Euroopa riigid.

Läinud nädalal kritiseeris rohkem kui 30 tuntud Ungari õiguseksperti seda meedet kui "rahvusvahelises õiguses enneolematut konstruktsiooni", mis võib olla vastuolus siduvate inimõiguskonventsioonidega.

Enne põhiseadusmuudatuste hääletust blokeeris paarikümmend meeleavaldajat ajutiselt parlamendi sissepääsu, enne kui politsei nad eemale tõrjus.

"Kui me 2011. aastal põhiseaduse esimese läbivaatamise ajal end aheldasime, ei osanud me arvata, et 14 aastat hiljem peame tegema sama," ütles opositsiooni seadusandja Timea Szabo.

Opositsioonilise liberaalse Momentumi poliitikud rullisid parlamendis lahti loosungi kirjaga "Te võite keelata meid, kuid mitte tõde", samas kui hoone ees protestijad skandeerisid "Me ei lase end muuta Putini Venemaaks".

Kriitikute sõnul õõnestavad muudatused veelgi demokraatlikke õigusi Ungaris, viies selle EL-i liikmesriigi veelgi lähemale Vladimir Putini juhitava Venemaa režiimi autoritaarsusele.

"Seda võib pidada pehmeks putinismiks," ütles mõttekoja Iranytu Intezet peaanalüütik Szabolcs Pek.

"Inimesed ei kuku aknast välja, kuid valitsus piirab üha enam opositsioonipoliitikute, ajakirjanike ja kodanikuühiskonna ruumi," ütles Pek.

Orbáni Fideszil ja selle väiksemal koalitsioonipartneril on parlamendis kahe kolmandikune enamus.

Alates möödunud aastast on Orbán seisnud silmitsi enneolematu väljakutsega, mille on esitanud kunagi valitsuse siseringi kuulunud nüüdne opositsiooniliider Peter Magyar, kelle erakond TISZA on mitmete arvamusküsitluste kohaselt kärpinud Fideszi pikaajalist domineerimist.

Pek rõhutas, et Pride'i keeld on Magyari jaoks "lõks": LGBTQ-õiguste eest seismine võib ta ilma jätta konservatiivsetest toetajatest, kuid tema praegune vaikimine võib kallutada vasakpoolsed ja liberaalsed valijad teiste opositsiooniparteide poole.