Oluline esmaspäeval, 26. augustil kell 10.41:

- Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketirünnaku;

- Venemaa raketirünnakus hotellile hukkus Reutersi ohutusnõunik;

- Ukraina tulistas alla peaaegu tosin Kiievi suunas lennanud drooni;

- Ukraina piirivalvurid hävitasid Strela-10 õhutõrjesüsteemi ja tanki T-62;

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketirünnaku

Vene vägi korraldas esmaspäeva hommikul Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, sihikul olid paljud piirkonnad üle kogu riigi, teatasid Ukraina õhujõud.

Ukraina õhujõudude teatel liikus Ukraina ida-, põhja-, lõuna- ja keskosa suunas hulk droonigruppe, millele järgnesid tiib- ja ballistilised raketid.

Pealinnas Kiievis oli kuulda plahvatusi, ametiisikute teatel on osa linnast elektrita.

Plahvatustest teatati veel Harkivis, Odessas, Vinnõtsjas, Zaporižžjas, Krementšukis, Dnipros, Hmelnõtskis, Kropivnõtskis, Lutskis ja Krõvõi Rihis.

Ukraina õhujõudude teatel lasksid Vene MiG-31 lennukid välja ballistilised raketid Kinžal.

Viimaste nädalate kõige ulatuslikum rünnak algas kesköö paiku, kestab endiselt ja on suunatud Ukraina energiataristu vastu.

Ukraina suurim eraenergiaettevõte DTEK teatas, et kogu Ukrainas on voolukatkestus. Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et pealinna mitmes linnaosas on elektrikatkestusi ning hiljem lisas, et linna paremkaldal on probleeme veevarustusega, vahendas The Kyiv Independent.

Elektrikatkestusi esines ka Lvivi ja Mõkolajivi oblastis. Ukraina Raudtee tõi välja reservdiiselvedurid, kaugrongid sõidavad jätkuvalt graafiku alusel, kuid elektrirongide liikumises esineb katkestusi.

Rünnaku tõttu on saanud vähemalt kolm inimest surma.

Poola relvajõud teatasid seoses Venemaa rünnakutega Poola ja NATO õhutõrje aktiveerimisest riigi idaosas.

Ukraina tulistas alla peaaegu tosin Kiievi suunas lennanud drooni

Esmaspäeva varahommikul tõrjusid Ukraina õhutõrjejõud kuni tosin Kiievi suunas lähenenud Vene kamikaze-drooni, teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Popko Telegrami vahendusel.

"Veel üks vaenlase õhurünnak Kiievile! Agressor kasutas oma traditsioonilisi Shahed-tüüpi ründedroone. Esialgsete andmete kohaselt lasti need ründemoonad välja Kurski piirkonna territooriumilt, lendasid üle Sumõ ja Tšernihivi piirkondade ning hakkasid Kiievile lähenema idast ja kirde suunast," kirjutas Popko.

Popko sõnul tulistasid õhutõrjejõud alla peaaegu tosin drooni.

"Praeguse seisuga ei ole Kiievist hävingu ega ohvrite kohta teateid laekunud," lisas sõjaväeadministratsiooni juht.

Teatati, et esmaspäeva öösel aktiveeriti õhutõrje kogu Kiievi piirkonnas seoses õhuhäirega.

Venemaa raketirünnakus hotellile hukkus Reutersi ohutusnõunik



Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis pühapäeval hukka venelaste raketirünnaku Kramatorski hotellile, vahendasid meediakanalid AFP ja Ukrinform. Rünnakus hukkus Reutersi ajakirjanik.

Riigipea hinnangul hävitasid venelased välisajakirjanike hotelli sihilikult ja tahtlikult.

"Terve päeva koristati Kramatorskis pärast Venemaa raketirünnakut rususid. Eelkõige said pihta ajakirjanikud - agentuuri Reutersi meeskond. Ukraina, Ameerika ja Suurbritannia kodanikud. Vene rakett Iskander hävitas tavalise linnahotelli. Absoluutselt sihikindlalt ja läbimõeldult. Selles rünnakus sai viga seitse inimest ja üks inimene surma," rääkis riigipea.

Rahvusvaheline uudisteagentuur Reuters teatas pühapäeval, et Venemaa raketilöögis Ukraina idaosas asuvale hotellile sai surma koos nende meeskonnaga töötanud ohutusnõunik.

"Mees kuulus Reutersi meeskonda, kes ööbis Kramatorski hotellis Sapphire, kui seda laupäeval raketilöök tabas," teatas agentuur sotsiaalmeedias.

Kaks ja pool aastat kestnud sõja verisel päeval hukkus Venemaa rünnakutes kogu Ukrainas vähemalt 18 tsiviilisikut. Samal ajal kui Venemaa ametnike sõnul sai Ukraina rünnakutes Venemaa piirialadele surma kuus tsiviilisikut.

Reuters teatas, et on vapustatud oma nõuniku kaotusest hotellis Sapphire, kus viibis kuus sõda kajastavat uudistemeeskonda. Reutersi informatsiooni kohaselt sattus veel kaks ajakirjanikku haiglasse, kellest ühe vigastused on rasked. Kolm meediatöötajat pääses vigastusteta.

"Selle kõige juures ei tohi maailm lõpetada terroririigile surve avaldamist," ütles Zelenski Venemaale viidates.

Ukraina piirivalvurid hävitasid Strela-10 õhutõrjesüsteemi ja tanki T-62

Ukraina riikliku piirivalveteenistuse sõdurid hävitasid Kramatorski suunal ühe Vene Strela-10 õhutõrjesüsteemi ja ühe T-62 tanki.

Riiklik piirivalveteenistus teatas sellest Facebookis, jagades asjakohast videot, vahendas Ukrinform.

Vaenlase sihtmärgid hävitasid Phoenixi ründedrooni üksuse teenistujad.

Pommidrooni "vampiir" operaatorid kahjustasid omakorda veel üht venelaste tanki.

Ukrinformi teatel hävitasid Ukraina kaitsjad ka lõunas vaenlase Tor raketisüsteemi ja BM-21 Grad mitmikraketiheitja.