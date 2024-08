Poola otsib riigi õhuruumi sisenenud arvatavat Vene drooni

Poola õhukaitse teatel sisenes esmaspäeva varahommikul, kui Venemaa oli alustanud Ukrainas ulatuslikku õhurünnakut rakettide ja droonidega, riigi õhuruumi lendav objekt. Sõjavägi alustas objekti otsinguid.

"Tõenäoliselt oli see droon ja me eeldame seda, kuna lennu trajektoor ja kiirus näitavad, et see ei olnud kindlasti rakett," ütles Poola armee operatiivjuhatuse pressiesindaja Jacek Goryszewski Reutersile. "Objekti otsivad maa peal 100 sõdurit ja abiks on ka üks helikopter," lisas ta.

Tema sõnul on võimatu öelda, kas objekt oli Venemaa või Ukraina päritolu, kuna ilmastikutingimused ei võimaldanud seda visuaalselt tuvastada.

Hilisemas avalduses sotsiaalmeediaplatvormil X teatas armee, et objekt sisenes Poola õhuruumi kell 6.43 ja kadus radariekraanilt kell 7.16.

Venemaa saatis esmaspäeva hommikul Ukraina pihta üle saja raketi ja umbes sama palju ründedroone, tappes vähemalt viis inimest ja kahjustades energiarajatisi kogu riigis, teatasid Ukraina võimud.

Poola relvajõud olid juba varem esmaspäeval teatanud, et aktiveerisid riigi lõunaosas seoses Venemaa õhurünnakutega enda ja NATO õhukaitsejõud.

Poola on olnud kõrgendatud valmisolekus tema õhuruumi sisenevate objektide suhtes pärast seda, kui Ukraina eksinud rakett tabas 2022. aastal Poola lõunaosas Przewodowi küla, põhjustades kahe inimese surma.

2023. aasta detsembris teatas Poola, et tema õhuruumi on sisenenud Vene rakett. 2023. aasta aprillis leiti Põhja-Bydgoszczi linna lähedal Zamosci küla lähedalt metsast sõjaline objekt. Hiljem teatati, et see oli Vene rakett.

Ka tänavu märtsis teatas Poola, et Venemaa rikkus oma õhuruumi Lääne-Ukraina sihtmärkide pihta lastud tiibraketiga.

Ka NATO liige Rumeenia on teatanud oma territooriumilt Vene droonide fragmentide leidmisest, viimati juulis.

NATO mõistis esmaspäeva õhtul Vene drooni võimaliku sattumise Poola territooriumile hukka. "Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal on liitlaste territooriumilt mitmel korral leitud Vene droonikilde ja rakette," ütles NATO pressiesindaja Farah Dakhlallah. "Kuigi meil puudub teave, mis viitaks Venemaa tahtlikule rünnakule liitlaste vastu, on need teod vastutustundetud ja potentsiaalselt ohtlikud," lisas ta.

Tsahkna: NATO peab kasutama kõiki vahendeid enda kaitseks

Välisminister Margus Tsahkna ütles oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile, et ootab NATO-lt kõigi vajalike vahendite kasutamist enda ja oma õhuruumi kaitseks.

"Jälgime uudiseid Poola õhuruumi Venemaalt sisenenud objekti kohta ülima tähelepanuga. Oleme tihedas suhtluses Poola ametivõimudega ning liitlastega NATOs. Selle juhtumi puhul tegemist veelkordse meenutusega sellest, millist ohtu Venemaa oma sõjategevusega esmajoones Ukrainale, aga ka NATOle kujutab. Meie seisukoht on kindel: NATO õhuruumi tuleb kaitsta ja liitlased peavad võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed oma julgeoleku kindlustamiseks," märkis Tsahkna.