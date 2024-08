Ukraina lööb F-16-tega tagasi Venemaa drooni- ja raketirünnakuid

Venemaa jätkab Ukraina energiataristu pommitamist. Hiljuti saatis Venemaa Ukraina pihta 81 Shahedi drooni, 10 tiib- ja ballistilist raketti. Ukraina teatas, et riik hävitas viis raketti ja 60 ründedrooni.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus riigis neli inimest, kõik pealinna Kiievi pihta saadetud droonid ja raketid tulistati alla. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et viimase Vene rünnaku tõrjumisel kasutati ka lääneriikides toodetud hävitajaid F-16, vahendas The Wall Street Journal.

Samas lisas Zelenski, et riik vajab hävitajaid juurde. Samal ajal tahab Kiiev, et liitlased lubaksid Ukrainal kasutada Venemaa ründamiseks lääneriikides toodetud kaugmaa relvi. Samas USA poliitika kaugmaa relvade kasutamise osas pole muutunud, seega Ukraina ei saa Vene alade ründamiseks kasutada ka ATACMS-i rakette.

Üks Ukraina ametnik ütles selle aasta alguses, et Venemaa suudab iga kuu juurde toota ligi 170 raketti. Venemaa saab droone ja rakette veel ka oma liitlastelt, ehk siis Iraanilt ja Põhja-Korealt.

Zelenski ütles aasta alguses, et riik vajab kogu oma territooriumi kaitsmiseks 25 Patrioti raketisüsteemi. Praegu on Ukrainal umbes viis sellist süsteemi. Ukraina käsutuses on ka teised raketisüsteemid, kuid need pole nii tõhusad ballistiliste või hüperhelikiirusega rakettide vastu.

Ukraina õhutõrje vajab samas endiselt juurde ka rakette, riik sõltub seal lääne tarnetest. Lääneriigid ei suuda aga selliseid rakette piisavalt kiiresti toota.

"Õhutõrje püüdurrakettide puudus on endiselt üks tõsisemaid väljakutseid, millega Ukraina silmitsi seisab," ütles Londoni mõttekoja RUSI teadur Justin Bronk.