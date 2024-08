Kõlvart: sotside läbirääkimised Jurtšenkoga käisid mitu kuud

Kõlvarti sõnul ei tulnud uudis Jurtšenko kandidatuurist üllatusena, kuigi sotsid üritasid nime salajas hoida.

"Lugupeetud härra (Tallinna linnapea Jevgeni) Ossinovski andis veel mõni kuu tagasi teada, et on olemas mingi kokkulepe ja et ta ei saa öelda, kes see inimene on, kellest saab uus linnaosavanem. Aga kui me saime teada, siis me saime aru, miks see oli esialgu suureks saladuseks. Seega tuleb välja, et läbirääkimised käisid juba mitu kuud ja täna meile anti teada, mis päriselt toimub," lausus Kõlvart ERR-ile.

Seda, et sotsid üritavad Lasnamäe linnaosa vanemaks meelitada kedagi Keskerakonnast, oli samuti teada, lisas Kõlvart.

"Me ju teadsime algusest peale, et räägitakse läbi meie inimestega ja meie inimesed pidevalt andsid mulle ka teada, et nendele pakuti (kohta). Ehk Julianna ei olnud esimene inimene, kellele pakuti Lasnamäe linnaosa vanema positsiooni. Seda pakuti nii (endisele Kesklinna linnaosa vanema asetäitjale) Nikita Groznovile kui ka veel ühele meie inimesele, kellel on sama kogemus ehk linnaosavanema kogemus ehk Julianna on vähemalt kolmas meie inimene," lausus ta.

Kes oli peale Groznovi ja Jurtšenko kolmas inimene, ei soostunud Kõlvart ütlema.

Jurtšenko ise teatas Kõlvartile oma otsusest kolmapäeval vahetult enne uudise ilmsiks tulemist. "Viimasel ajal ma ei saanud eriti temaga kontakti, sest esiteks päris pikalt ei olnud ta aktiivne ja teiseks teda oli päris raske kätte saada," nentis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul oli Jurtšenko Keskerakonnast lahkumise põhjusena toonud endise EKRE liikme Jaak Madisoni liitumise Keskerakonnaga.

"Ta ütles, et peamine põhjus on Jaak Madison. Aga kogu minu lugupidamisega, see ei ole eriti usutav, sest me ju teame, et läbirääkimised algasid juba ammu. Ja juba eelmisel nädalal käis ka see jutt, et sel kolmapäeval tuleb mingi pommuudis välja ehk tegelikult kokkulepe oli saavutatud juba ammu ja see ei ole kuidagi seotud Jaak Madisoni liitumisega," lausus Kõlvart.

Tallinna sotsiaaldemokraatide juht Madle Lippus ütles kolmapäeval, et teeb piirkonna juhatusele ettepaneku nimetada Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks Julianna Jurtšenko.

"Julianna Jurtšenko liitumine sotsiaaldemokraatidega on oluline täiendus meie vägevasse meeskonda. Tal on mitmekülgne kogemus Tallinna linnasüsteemis, viimati Lasnamäe linnaosa vanemana. Ta on paljudele lasnamäelastele tuttav ja ta teab, millised on nende mured ja ootused. Usun, et Julianna kogemused ja teadmised toetavad teda linnaosa vanemana edukalt hakkama saamises," ütles Lippus.

Lasnamäe linnaosa vanema koht on olnud täitmata kevadest saati. Praegu on linnaosavanema kohusetäitja Kirill Klaus (SDE).