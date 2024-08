Julianna Jurtšenko saab Lasnamäe linnaosa vanemaks

Jurtšenko juhtis 120 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa valitsust veebruarist 2022 kuni käesoleva aasta maini, kui linnas oli võimul Keskerakond ja linnapea Mihhail Kõlvart. Keskerakonna opositsiooni kukkumisega pidi ka Jurtšenko linnaosa vanema kohalt lahkuma.

15. aprillil ehk pärast võimupööret kirjutas Jurtšenko sotsiaalmeedias, et tal on volikogus toimunu pärast lihtsalt piinlik.

"Ei mingit väärikust, lihtsalt suur soov pääseda võimule. Jäägu see iga inimese südametunnistuse peale, kes eile volikogus selle tsirkuse poolt hääletas. /.../ Eesti Keskerakond ei anna alla, me võitleme edasi!" lubas Jurtšenko.

Kolmveerand tundi pärast ERR-i portaalis ilmunud uudist kinnitas ka Tallinna sotsiaaldemokraatide juht Madle Lippus pressiteate vahendusel, et teeb piirkonna juhatusele ettepaneku nimetada Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks Julianna Jurtšenko.

"Julianna Jurtšenko liitumine sotsiaaldemokraatidega on oluline täiendus meie vägevasse meeskonda. Tal on mitmekülgne kogemus Tallinna linnasüsteemis, viimati Lasnamäe linnaosa vanemana. Ta on paljudele lasnamäelastele tuttav ja ta teab, millised on nende mured ja ootused. Usun, et Julianna kogemused ja teadmised toetavad teda linnaosa vanemana edukalt hakkama saamises," ütles Lippus.

Jurtšenko oli Keskerakonna liige 18. detsembrist 2008 kuni selle kolmapäeva pärastlõunani. Veel juuli lõpus avaldas ta EPL-is kriitilise arvamuse eestikeelsele õppele ülemineku korralduse kohta, kus muuhulgas märkis, et "Eesti liigub täistuuridel Titanicuna jäämäele".

Kolmapäeva pärastlõunal saadetud pressiteates ütles Jurtšenko, et eestikeelsele õppele ülemineku näol on "tegemist väga vajaliku üleminekuga, aga keerulise reformiga" ja et "tuleb pingutada kõikidel tasanditel, et reform õnnestuks".

Ta lisas, et suve jooksul on tehtud mõningaid muudatusi valitsuse poolt, mis on olnud õiged ja vajalikud ning toeks Lasnamäe koolidele, et üleminekuga paremini toime tulla.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus koguneb Jurtšenko kandidatuuri arutama kolmapäeva õhtul kell 19 erakonna kontoris.

Aprillis võimule saanud SDE, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 koalitsioonis oli Lasnamäe linnaosa vanema koht ette nähtud SDE-le. SDE esitas linnaosa vanema kandidaadiks alul Tatjana Lavrova, kuid ta loobus sellest, kui minevikust tuli välja kiri Venemaa president Putinile.

Seni on Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja linnaosa vanema ülesannetes olnud Kirill Klaus (SDE).

Lasnamäe linnaosas elab ligi 120 000 inimest. Näiteks Tartus elab ligi 98 000 elanikku.

Lisatud Julianna Jurtšenko postitus 15. aprillil, kui Keskerakond võimult kukutati ja ta ise Lasnamäe linnaosa vanema juhi kohalt lahkuma pidi.