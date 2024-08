Estronaudid said selga lennukostüümid

Nendel 12 noorel on selja taga pea poole aasta pikkune jada ülesandeid, mis kõik inspireeritud rahvusvaheliste kosmoseagentuuride astronautide valimisest.

"Palju kodutöid, palju teste, füüsilisi, vaimseid, kõike pidi tegema. Füüsiline test oli raske, vaimne test oli raske, pidime matemaatikat tegema. Aga kõik läks väga hästi," ütles estronaut Rasmus Kolts.

Ligi 200 kandidaadi hulgast sõeluti lõpuks välja viis poissi ja seitse tüdrukut, kes said kolmapäeval pidulikult kätte oma lennukostüümid.

"Tundub et eesti tüdrukud on ikka väga tublid. Paremad kui poisid isegi," lausus Kolts.

"Lapsevanemana ikka väga uhke ja ülev tunne on. Mis protsess ise on olnud ja kõik, mis ta on läbinud selle jooksul, on tegelikult väga äge olnud," rääkis estronaut Elisabethi ema Kersten.

Juba reedel lähevadki 10 estronauti Prantsusmaal paraboollennule.

"Läheme lennukiga ülesse ja siis hakkame järsku alla tulema ja kogeme selle ajal 22 sekundit kaaluta olekut. Ja nii hästi mitu korda järjest," lausus Kolts.

"Ma isegi ei oska sõnadega kirjeldada seda. Nii vähe inimesi ja eestlasi on seda lendu teinud. Ma olen kuulnud, et alguses, kui me läheme üles, siis peaks kehale hästi suur pinge olema, umbes kahekordne keharaskus surub meile peale. Seda ma veidi kardan. Aga muidu see hõljumistunne peaks ikka olema, et oledki nagu kosmoses, et hõljud ringi," rääkis estronaut Elisabeth Jõgi.

"Mis see lend endast kujutab, selle peale hakkasime mõtlema alles juulikuus, kui ta oli viimases voorus, ja eks see ole natuke kõhedust tekitav. Mina ise ei oleks ilmselt valmis sellisele lennule minema," rääkis estronaut Elisabethi ema Kersten.

Elisabeth põnnama lüüa ei kavatse, veelgi enam, ka oma tulevikku näeb ta kosmosevaldkonnas.

"Astronaudiks saamise tunne tekkis konkursi käigus, eks näis, mis saama hakkab," ütles Elisabeth Jõgi.