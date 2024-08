Starmer Pariisis: tahan näha suhete taaskäivitamist Euroopa Liiduga

Starmeri sõnul on tihedamat koostööd vaja muuhulgas paremäärmusluse mahasurumiseks nii saareriigis kui ka Mandri-Euroopas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Starmer saabus Pariisi peamiselt küll paraolümpiamängude avamisele ning suhtlema mängudel üles astuvate Ühendkuningriigi sportlastega, kohtumist president Macroniga ei saa aga kuidagi alahinnata.

Seda enam, et Starmer saabus Pariisi Saksamaalt, kus ta samuti rõhutas Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu tihedate sidemete taastamise tähtsust.

"Me rääkisime olukorrast Ukrainas, nagu te kindlasti arvasitegi, olukorrast Lähis-Idas, kahepoolsetest suhetest kaubanduse ja riigikaitse ja julgeoleku alal, kuid ka üldisemast taaskäivitamisest, mida ma tahan näha meie suhetes, mitte ainult Prantsusmaaga, vaid Euroopa Liiduga üldse," ütles Starmer.

Nagu Saksamaalgi, rõhutas Starmer ka Prantsusmaal, et Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, ehk Brexitit, tagasi pöörata ei anna. See ei tohi peaministri sõnul aga suhete uut süvendamist segada.

Starmeri sõnul teeb paremäärmuslike parteide tõus nii Ühendkuningriigis, kui Euroopa Liidus talle palju muret. Paremäärmuslastele vastu astuda saavat tema hinnangul aga ainult siis, kui tsentrisse jäävad parteid nii saareriigis kui mandril oma jõud ühendavad.

"Ma arvan, et on väga oluline arutleda, kuidas me saame paremäärmuslusele vastu seista. Minu enda isiklik seisukoht on, et ainult näidates, et on olemas progressiivsed demokraatlikud vastused neile paljudele katsumustele, mida teel tulevikku kohtame. Aga jah, see on arutelu, mida ma väga innukalt ootan, sest minu arust on paremäärmuslus väga tõsine oht," lausus ta.

Starmeri sõnul aitab paremäärmusluse vastu kõige paremini rahva elujärje tõstmine, mida tema peaministrina kindlasti ka teha lubas.