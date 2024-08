Otse laupäeval kell 11: arutelud, milline peaks olema Tallinna linnaruum

Arutelude kava

Kell 11 - (H)ARUTUS: igavene Linnahall?

Alati kirglikul Linnahalli väärtuse teemal vestlevad abilinnapea Madle Lippus, muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub, arhitekt Toomas Paaver ja Eesti Konverentsibüroo juhatuse esimees Ott Sarapuu. Vestlust suunab Eesti Arhitektuurimuuseumi kuraator Grete Tiigiste.

(H)ARUTUS on Eesti Arhitektuurimuuseumi vestlussari, mille keskmes on ühiskonnas aktuaalsed, ruumikultuuri ning arhitektuuriga ristuvad teemad.

Kell 12 - Kuhu mahub noor?

Kuidas leida tasakaal linnaruumi kasutuses, kus noored saavad turvaliselt viibida ja hästi aega veeta, ilma et see teisi häiriks? Arutelus käsitletakse, kuidas noorte käitumist linnaruumis paremini suunata, et noored ei tunneks end tõrjutuna.

Arutlevad Tallinna haridusameti mobiilne noorsootöötaja Alexander Arabkin ja Kesklinna linnaosa vanem Sander Andla. Vestlust suunab Nõmme Vaba Aja Keskuse laste- ja noortetööjuht Evely Pajula.

Kell 13 - Linnaruumikunst on kunst kõigile

Linnaruumikunst, mis hõlmab kunstivorme alates tänavakunstist kuni avalike skulptuurideni mängib olulist rolli meie linna identiteedis. Arutelus käsitletakse linnaruumikunsti mõju ja arengut Tallinnas.

Linnaruumi ja kunsti kooseksisteerimise teemadel vestlevad Tallinna abilinnapea Kaarel Oja, kunstnik Flo Kasearu, arhitekt-kunstnik Oliver Soomets. Vestlust suunab Eesti Arhitektuurimuuseumi kuraator Grete Tiigiste.

Kell 14 - Segregatsioon Tallinnas - väljakutsed ja võimalused

Tallinna ruumilise eraldatuse (ehk segregatsiooni) nõiaringist väljasaamiseks on hariduse korraldamisel ehk koolidel võtmeroll edukas lõimimises ning eraldi kogukondades elamise vähendamisel. Rahvuspõhiste vastuolude puudumine ning võime ja soov koos elada on oluline Tallinna tuleviku seisukohast, sest pealinn on Eesti peamine sisserände sihtpunkt.

Arutlevad Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi direktor Siret Paasmäe, Tallinna linnapea ööelu nõunik Natalie Mets ja Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd. Vestlust suunab Integratsiooni Sihtasutuse juht Dmitri Moskovtsev.

Kell 15 - Kõigiruum - millist linnaruumi vajavad tallinlased, külalised ja ettevõtjad?

Kuidas luua, hoida ja arendada Tallinna linnaruumi nii, et see oleks mugav ja kutsuv igas vanuses linnaelanikule ja külalisele? Millist linnaruumi vajavad ettevõtjad? Kas need ideaalid põrkuvad omavahel? Milline on demokraatlik linnaruum?

Vestlevad tipprestoranide looja Kristjan Peäske, linnaplaneerimisameti arhitekt-linnaplaneerija Ann Kristiin Entson ja TLÜ linnauuringute professor Tauri Tuvikene. Vestlust suunab Tallinna linnavolikogu liige Joosep Vimm.